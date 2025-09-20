Agustín de la Cuesta, el juvenil que debutó en River vs Atlético Tucumán

Nacido el 4 de enero de 2006 en la localidad de Navarro, Agustín comenzó desde muy chico a jugar al fútbol. Cuando tenía apenas diez años, realizó una prueba en El Millonario, y después de demostrar un buen nivel fue fichado para comenzar a jugar en las inferiores del club.

Su salto a la primera de River se dio en el año 2023, cuando comenzó a tener los primeros entrenamientos producto de buenas actuaciones en el Torneo Promesas disputado en Paraguay con la sexta, su categoría de aquel entonces.

De porte pequeño, pero muy elegante para jugar, De la Cuesta se ha convertido en una pieza clave de Escudero en Reserva, donde acumula treinta partidos jugados y tres expulsiones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MatiBecker/status/1955827479232319867?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1955827479232319867%7Ctwgr%5Ed2b3d45ad9241d8f0a1e8e5e02e661d52872bd7a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Flapaginamillonaria.com%2Friver-plate%2Fquien-es-agustin-de-la-cuesta-la-joya-de-river-que-es-titular-frente-a-atletico-tucuman&partner=&hide_thread=false Agustín DE LA CUESTA (5) vs Godoy Cruz | Reserva River Plate. pic.twitter.com/KyUh6nnTaB — Tute (@MatiBecker) August 14, 2025

De la Cuesta ya había sido tenido en cuenta por Gallardo en febrero de este año, cuando figuró en la lista de convocados del choque frente a Independiente. No obstante, en esa ocasión no llegó a formar parte del banco de los suplentes.

Fue justamente en este período cuando De la Cuesta cumplió su sueño y firmó su primer contrato en River. De esta manera, quedó ligado a La Banda hasta diciembre de 2031.

Los resultados del Millonario en el Torneo Clausura