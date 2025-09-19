La decisión de Gallardo para la visita de River a Atlético Tucumán

River se encuentra con vida en la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores y es por esto que el Muñeco no tiene pensado arriesgar a ninguno de sus titulares.

Como consecuencia, el equipo que saltará al campo de juego en el partido ante Atlético Tucumán estará conformado por aquellos futbolistas que no vienen sumando minutos.

El director técnico de River apostará por un mix entre suplentes y juveniles. En este contexto, los nombres de experiencia que irían de entrada en Tucumán son: Jeremías Ledesma, Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Milton Casco y Matías Galarza.

Por su parte Juan Cruz Meza y Bautista Dadín, quienes disputaron apenas 45 minutos en el último partido de Reserva que disputó el Millonario, también tendrían su oportunidad.

Otro de los que estaría desde el inicio es Ian Subiabre. El atacante, que desde hace tiempo entrena con la Primera, se encuentra negociando la renovación de su contrato (si no lo hace, el club no lo habilitará para jugar el Mundial Sub 20).

ledesma 1.jfif Jeremías Ledesma tendrá una nueva oportunidad como arquero titular en River.

El once que pondrá en cancha Marcelo Gallardo

Teniendo en cuenta que su idea es cuidar jugadores de cara a su visita a Palmeiras, que será el próximo miércoles en San Pablo, Marcelo Gallardo se inclinará por un equipo alternativo.

En este contexto, el DT pondría en cancha a: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Ulises Giménez, Milton Casco; Santiago Lencina, Agustín De La Cuesta, Juan Cruz Meza, Matías Galarza; Ian Subiabre y Bautista Dadín.