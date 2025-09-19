Banco Nación MODO supermercados: reintegro del 30% este sábado 20 de septiembre

Banco Nación supermercados ChangoMás: ¿cómo acceder al descuento?

La promoción es válida para compras abonadas con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BNA, exclusivamente a través de la aplicación MODO BNA+. Los usuarios deben advertir al cajero que pagarán de esta manera, escanear el código QR de MODO y seleccionar alguna de las tarjetas participantes como medio de pago.

Un dato importante es que el beneficio no aplica para pagos que utilicen saldo en cuenta.

Chango Más.jpg Banco Nación reintegra $12.000 a quienes compren este sábado en ChangoMás con MODO.

¿Cuánto dinero debo gastar para acceder al reintegro de $12.000?

El reintegro de los $12.000 (tope máximo) se acreditará en la cuenta monetaria asociada a BNA+ de la persona que haya realizado la compra. La acreditación se hará efectiva dentro de los 30 días posteriores a la transacción.

Sin embargo, en muchas ocasiones el reintegro aparece casi inmediatamente.

Para acceder al reintegro de $12.000 de la promoción el cliente debe gastar al menos $40.000.

Aclaraciones importantes:

Esta iniciativa se suma a la promoción del fin de semana que comenzó este viernes en indumentaria y calzado.

La promoción establece un tope de reintegro de $12.000 por cliente, considerando su número de CUIT.

Si se utiliza más de un medio de pago para la misma compra, el reintegro se realizará hasta alcanzar el tope máximo.

En el caso de que la compra sea efectuada por un adicional, este deberá contar con una cuenta monetaria en el BNA para poder recibir el reintegro correspondiente.

El Banco de la Nación Argentina aclara que no se responsabiliza por la calidad de los productos adquiridos, ya que su rol se limita a la gestión del reintegro.

Diario UNO no tiene relación comercial con las marcas nombradas en esta nota.