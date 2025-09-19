El conductor del Lobo sobre la derrota con Agropecuario, aseguró: "No fue un buen encuentro nuestro, pero hemos tenido varias situaciones de gol. El análisis que hicimos es que tenemos muchas cosas por corregir. Fue un partido que jugamos mal en líneas generales, ellos tuvieron la suerte de convertir los goles, y nosotros no pudimos concretar".

Gimnasia y esgirma entrenamiento. Matías Muñoz y Facundo Nadalín, dos de los jugadores importantes del Lobo del Parque.

Con respecto a esta recta final el ex defensor es muy optimista y aseguró: “El torneo sigue, quedan nueve puntos en juego, soy muy positivo. Tenemos tres partidos que jugar, dos de local estamos arriba, estamos segundos por diferencia de un gol. Con San Telmo nos tenemos que volver a hacer fuertes de locales, estamos a tiro de todo".

Ariel Broggi, entrenador de Gimnasia y Esgrima-

"Estamos con mucha confianza para poder jugar la final, los veo en el día a día y se lo que se juegan, con San Telmo esperemos que sea una fiesta y nosotros queremos darle una alegría", aseguró Ariel Broggi.

NIco ROmano. Nicolás Romano sería titular ante San Telmo.

Sobre los muchos jugadores que probó en el mediocampo. Vamos a buscando opciones de lo que es lo mejor para el equipo. seguiremos buscando las mejores alternativas en lo que queda del campeonato. El entrenador tiene que ser ingenioso cuando no se le encuentra la solución a posiciones específicas.

De los últimos cinco partidos el equipo de Ariel Broggi ganó uno, empató uno y perdió tres. Y solamente convirtió dos goles.

Lo que le queda a Gimnasia y Esgrima