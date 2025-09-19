Ariel Broggi

Ariel Broggi, entrenador de Gimnasia y Esgrima habló de lo que se viene en esta recta final del torneo, donde el Lobo es puntero.

Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima se jugará en las últimas tres fechas el pasaje a la final de la Primera Nacional. La primera será este sábado ante San Telmo, en el estadio Víctor Legrotaglie, desde las 17.30, por la fecha 32ª del torneo.

Las reflexiones de Ariel Broggi y la situación de Gimnasia

El entrenador Ariel Broggi habló sobre lo que dejó la derrota con Agropecuario y esta "recta final", donde el Lobo comparte la punta con Estudiantes de Río Cuarto.

El conductor del Lobo sobre la derrota con Agropecuario, aseguró: "No fue un buen encuentro nuestro, pero hemos tenido varias situaciones de gol. El análisis que hicimos es que tenemos muchas cosas por corregir. Fue un partido que jugamos mal en líneas generales, ellos tuvieron la suerte de convertir los goles, y nosotros no pudimos concretar".

Con respecto a esta recta final el ex defensor es muy optimista y aseguró: “El torneo sigue, quedan nueve puntos en juego, soy muy positivo. Tenemos tres partidos que jugar, dos de local estamos arriba, estamos segundos por diferencia de un gol. Con San Telmo nos tenemos que volver a hacer fuertes de locales, estamos a tiro de todo".

"Estamos con mucha confianza para poder jugar la final, los veo en el día a día y se lo que se juegan, con San Telmo esperemos que sea una fiesta y nosotros queremos darle una alegría", aseguró Ariel Broggi.

Sobre los muchos jugadores que probó en el mediocampo. Vamos a buscando opciones de lo que es lo mejor para el equipo. seguiremos buscando las mejores alternativas en lo que queda del campeonato. El entrenador tiene que ser ingenioso cuando no se le encuentra la solución a posiciones específicas.

De los últimos cinco partidos el equipo de Ariel Broggi ganó uno, empató uno y perdió tres. Y solamente convirtió dos goles.

Lo que le queda a Gimnasia y Esgrima

  • San Telmo (L)
  • Chacarita (V)
  • Defensores de Belgrano (L)

