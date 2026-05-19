Boca necesita ganarle a Cruzeiro para acercarse a los octavos de final de la Copa Libertadores

claudio-ubeda-boca

Boca llega a este encuentro en un muy flojo momento, ya que viene de quedar eliminado en el Torneo Apertura luego de caer en los octavos de final frente a Huracán y en condición de local, después de lo que había sido su muy buena primera fase.

Probables formaciones

Boca: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Belmonte; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez o Exequiel Palacios o Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda.

Cruzeiro: Otávio; Fágner, Fabricio Bruno, Jonathan Jesús, Kaiki; Gerson, Lucas Romero; Keny Arroyo, Matheus Pereira; Christian y Kaio Jorge. DT: Artur Jorge.