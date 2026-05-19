Inicio Ovación Fútbol
Copa Libertadores

Boca necesita ganarle a Cruzeiro para acercarse a los octavos de final de la Copa Libertadores

Boca, que viene de sufrir duros golpes en las últimas semanas, recibirá a Cruzeiro por la quinta fecha del Grupo D de la Copa libertadores.

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Boca recibe al Cruzeiro en La Bombonera.

Boca recibe al Cruzeiro en La Bombonera.

Boca, que viene de sufrir duros golpes en las últimas semanas, recibirá a Cruzeiro de Brasil por la quinta fecha del Grupo D de la Copa libertadores, en busca de un triunfo que le permita seguir dependiendo de sí mismo para avanzar a los octavos de final.

Seguilo en VIVO por Radio Nihuil

El partido, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera, y se podrá ver a través de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro será el venezolano Jesús Valenzuela, que tendrá como colaborador desde el VAR a su compatriota Ángel Arteaga.

claudio-ubeda-boca

Boca llega a este encuentro en un muy flojo momento, ya que viene de quedar eliminado en el Torneo Apertura luego de caer en los octavos de final frente a Huracán y en condición de local, después de lo que había sido su muy buena primera fase.

Probables formaciones

Boca: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Belmonte; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez o Exequiel Palacios o Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda.

Cruzeiro: Otávio; Fágner, Fabricio Bruno, Jonathan Jesús, Kaiki; Gerson, Lucas Romero; Keny Arroyo, Matheus Pereira; Christian y Kaio Jorge. DT: Artur Jorge.

  • Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)
  • Árbitro: Jesús Valenzuela (Ven)
  • VAR: Ángel Arteaga (Ven)
  • Hora: 21:30. TV: Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas