El sincero análisis de Franco Colapinto tras un día complicado para Alpine: "Nos está costando mucho"

“Pierre (Gasly) hizo unos cambios que ayudaron un poco, mejoró un poquito en algunas cosas pero hay que trabajar para mañana, está siendo un día dificil. Estamos muy lejos y hay que a laburar para mañana, pero obviamente es un circuito que nos esta costando” agregó.

Si bien Colapinto no tuvo un buen desempeño en el primer ensayo logró finalizar por delante de su compañero de equipo y en la segunda sesión no solo registró el peor tiempo sino que quedó a casi medio segundo del penúltimo, que fue el español Fernando Alonso (Aston Martin).

Colapinto no pudo repetir en Bakú

La de Bakú es una pista que le trae muy buenos recuerdos a Colapinto ya que fue justamente donde consiguió su mejor resultado en la Fórmula 1 al quedar octavo el año pasado, cuando corría para la escudería británica Williams.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1969030659332092140&partner=&hide_thread=false "NOS ESTÁ COSTANDO MUCHO EN ESTA PISTA, ESTAMOS MUY LEJOS". Franco Colapinto analizó el rendimiento de su Alpine en la FP2 en Bakú.



#AzerbaijanGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/kMXbMstLpJ — SportsCenter (@SC_ESPN) September 19, 2025

Este año, al igual que este fin de semana, viene siendo complicado para Colapinto, ya que en los diez Grandes Premios que disputó no pudo sumar puntos, sufrió mucho a bordo de su Alpine, que está siendo el peor auto de la parrilla y su mejor actuación fue en el GP de Países Bajos, donde finalizó undécimo.

El GP de Azerbaiyán de Fórmula 1

Este sábado será la práctica libre 3 del GP de Azerbaiyán de Fórmula 1 comenzará a las 5:30 de la mañana, mientras que la clasificación comenzará a las 9.

Finalmente, la carrera será este domingo, a partir de las 8. Televisa en vivo Fox Sports y Disney Plus.