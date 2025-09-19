Franco Colapinto no pudo mejorar con el Alpine en la FP2 del GP de Azerbaiyán de Fórmula 1

Con el objetivo de mejorar el rendimiento y encontrar las mejores condiciones para la clasificación del sábado y la carrera del domingo, el argentino marcó un tiempo de 1'44"996 para ubicarse transitoriamente 8vo. aunque rápidamente cayó al 17, detrás de Gasly.

Luego, mejoró a 1'44"237 para superar a su compañero y quedar 15to, pero todos los demás fueron bajando sus tiempos por lo que quedó transitoriamente 19no.

colapinto 3

Tras cambiar neumáticos y revisar los datos los Alpine volvieron a la pista ubicados 18 (Gasly) y 20 (Colapinto) aunque Colapinto logró escalar al puesto 16 (1'43"322) antes de volver a boxes y caer al puesto 19.

Finalmente Gasly logró bajar su tiempo para quedar 16 y Colapinto quedó en el 20mo. y último lugar a poco más de 2 segundos del puntero que fue Lewis Hamilton con la Ferrari y el top 5 lo completaron Leclerc con la otra Ferrari, los Mercedes de Russell y Antonelli y Bearman con el Haas, en ese orden.

FRANCO... ¡AL LÍMITE!



Buen parcial del argentino Colapinto que rosó el muro con su goma trasera derecha, en el #AzerbaijanGP.



— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 19, 2025

El GP de Azerbaiyán de Fórmula 1

Este sábado los fanáticos de la Fórmula 1 también tendrán que poner el despertador, ya que la práctica libre 3 del GP de Azerbaiyán de Fórmula 1 comenzará a las 5:30 de la mañana, mientras que la clasificación comenzará a las 9.

Finalmente, la carrera será este domingo, a partir de las 8. Televisa en vivo Fox Sports y Disney Plus.