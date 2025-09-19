Natural Race 2025: la cita más esperada del trail argentino que une deporte, naturaleza y desafío

Una experiencia que combina paisaje y deporte

“Nuestros maratones son el escenario perfecto para aquellos valientes aventureros que buscan superar sus límites y conectarse con la naturaleza en su estado más puro”, señalaron desde la organización, convencidos de que la Natural Race se ha consolidado como mucho más que una competencia.

El evento no solo atrae a corredores mendocinos, sino que también convoca a deportistas de todo el país y del extranjero. Este año, los organizadores esperan 2.500 participantes listos para vivir una experiencia que combina adrenalina, turismo y deporte.

carrera6 Adrenalina, turismo y deporte: este domingo la cita es en la montaña.

La Natural Race ofrece además un condimento especial: las distancias de 45, 21 y 15 kilómetros suman puntos UTMB Index, una clasificación internacional que mide el rendimiento general de los corredores de trail y abre las puertas a desafíos de mayor escala en todo el mundo.

Una carrera para todos los niveles

Uno de los aspectos más destacados de la competencia es su variedad de circuitos, pensados tanto para quienes recién comienzan a correr en montaña como para los atletas más experimentados.

“Tenemos variedad de desafíos para corredores de todos los niveles, desde distancias cortas hasta trayectos ultramaratónicos. Ya sean principiantes o atletas experimentados, estamos seguros de que encontrarán la carrera perfecta para cada nivel de exigencia”, agregaron los organizadores.

carrera7 Natural Race se realiza por cuarta vez y con grandes expectativas.

De este modo, la Natural Race se convierte en un verdadero punto de encuentro donde conviven las ganas de quienes debutan con la experiencia de los que ya saben lo que es desafiar la montaña.

Una fiesta deportiva que se vive todo el fin de semana

El evento no se limita al día de la competencia. Durante todo el fin de semana habrá propuestas para los corredores, sus familias y el público en general.

Cabe recordar que el 28 de agosto se presentó oficialmente la carrera con la presencia de autoridades provinciales, municipales, atletas de elite y medios de comunicación.

Expo Trail y entrega de kits para la carrera

Este sábado, la Nave Cultural fue sede de la Expo Trail, donde más de 15 auspiciantes y emprendedores exhibieron sus productos y servicios vinculados al deporte. Además, los corredores recibieron sus kits oficiales y pudieron participar en clínicas deportivas en vivo, con charlas de profesionales y atletas reconocidos que compartieron experiencias, consejos de entrenamiento y novedades sobre el trail running.

Competencia Natural Race

El gran día será el domingo 21 de septiembre, con largadas y llegadas en el Teatro Griego Frank Romero Day, en pleno Parque General San Martín.

carrera5

Desde las 6 de la mañana, los corredores iniciarán sus desafíos en los distintos circuitos que recorrerán el Parque Deportivo de Montaña, uno de los espacios más valorados por su belleza y sus condiciones ideales para este tipo de pruebas.

El turismo deportivo, en auge

La Natural Race no solo es una competencia: también se ha convertido en una excusa perfecta para promover el turismo deportivo en Mendoza. La provincia, reconocida mundialmente por sus paisajes, vinos y cultura, suma cada vez más visitantes que llegan atraídos por la posibilidad de unir deporte, aventura y disfrute al aire libre.

En este sentido, desde la organización destacan que el evento “es una oportunidad única para mostrar al mundo la riqueza de nuestros paisajes, el aire puro de la montaña y el espíritu hospitalario de Mendoza”.

Más que una carrera: un desafío personal

Participar de la Natural Race no implica únicamente completar un recorrido. Para muchos, se trata de superar límites personales, vencer miedos, probarse a sí mismos y compartir con otros la pasión por el trail.

El ambiente de camaradería es otro sello distintivo: en cada edición se generan encuentros, amistades y recuerdos imborrables que trascienden la meta. La montaña, con su dureza y su belleza, se convierte en una maestra que deja lecciones en cada corredor.

Una invitación a sumarse

En el sitio oficial www.naturalrace.com.ar los interesados pueden acceder a toda la información necesaria.

Con más distancias, más servicios y un despliegue superior al de años anteriores, la Natural Race 2025 se perfila como la gran fiesta del trail en Mendoza, un evento que invita a vivir la montaña con intensidad, a desafiar los propios límites y a disfrutar de una experiencia inolvidable.

Si alguna vez pensaste en probar el trail running o buscás un nuevo reto que te conecte con la naturaleza, este es el momento. La montaña te espera. La Natural Race 2025 será mucho más que una carrera: será una historia para contar.