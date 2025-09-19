sofia vergara en muchachitas Sofía Vergara participó en Muchachitas, la telenovela mexicana. Imagen: Redacción Diario Uno.

El melodrama Muchachitas trata sobre la historia de cuatro jóvenes; Mónica, Elena, Leticia e Isabel; de diferentes clases sociales que se unen para triunfar en el mundo artístico, ingresando a la academia TAES. La participación de Vergara no fue continua, sino más bien fue una aparición fugaz en un episodio especial.

Telenovelas donde participó Sofía Vergara

En 1995, Sofía regresó a México, pero esta vez con un personaje de peso en la telenovela Acapulco, cuerpo y alma, una producción de José Alberto Castro en la que tuvo escenas con Paty Manterola y Saúl Lisazo. Con el paso de los años, la actriz participó en múltiples telenovelas, películas y series, hasta que dio un salto al estrellato mundial en 2009 con Modern Family.

Acapulco, cuerpo y alma Sofía Vergara en Acapulco, cuerpo y alma. Imagen: Televisa.

Según el sitio web Celebrity Net Worth, durante las tres primeras temporadas de la serie Sofía llegó a cobrar US$30.000 por episodio, equivalentes a US$2.160.000 por los 72 episodios grabados.

Para la cuarta temporada, Vergara llegó a cobrar US$90.000 por capítulo, cifra que se mantuvo para la quinta. Entre las temporadas seis y nueve la actriz volvió a ver incrementado su salario hasta los US$190.000 por episodio. Para las dos temporadas finales, Sofía pasó a cobrar US$500.000 por episodio.