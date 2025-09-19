Así lucía Sofía Vergara en su juventud. Imagen: archivo.

Así lucía Sofía Vergara en su juventud. Imagen: archivo.

Sofía Vergara interpretó a la mítica Gloria Delgado-Prichett en Modern Family, a lo largo de 11 temporadas. Este trabajo la hizo ganar su inmensa fortuna, además del reconocimiento internacional, el cariño de la gente y una serie de premios y nominaciones. En este artículo, exploramos los comienzos de su carrera y su primera aparición en una telenovela.

Antes de convertirse en una estrella internacional, la actriz nacida en Barranquilla, tuvo sus comienzos como modelo de comerciales y pasarelas en Colombia. Luego, pasó a los melodramas, debutando como actriz en México a los 19 años.

En 1991 el productor Emilio Larrosa le concedió la oportunidad de aparecer en la telenovela Muchachitas, que era protagonizada por Kate del Castillo, Emma Laura, Tiaré Scanda y Cecilia Tijerina. En ese entonces, Sofía hizo un cameo interpretándose a sí misma, pero le sirvió para conectar con el público de Univisión, cadena televisiva que le abriría las puertas en sus programas de variedades.

Sofía Vergara participó en Muchachitas, la telenovela mexicana. Imagen: Redacción Diario Uno.

El melodrama Muchachitas trata sobre la historia de cuatro jóvenes; Mónica, Elena, Leticia e Isabel; de diferentes clases sociales que se unen para triunfar en el mundo artístico, ingresando a la academia TAES. La participación de Vergara no fue continua, sino más bien fue una aparición fugaz en un episodio especial.

Telenovelas donde participó Sofía Vergara

En 1995, Sofía regresó a México, pero esta vez con un personaje de peso en la telenovela Acapulco, cuerpo y alma, una producción de José Alberto Castro en la que tuvo escenas con Paty Manterola y Saúl Lisazo. Con el paso de los años, la actriz participó en múltiples telenovelas, películas y series, hasta que dio un salto al estrellato mundial en 2009 con Modern Family.

Sofía Vergara en Acapulco, cuerpo y alma. Imagen: Televisa.

Según el sitio web Celebrity Net Worth, durante las tres primeras temporadas de la serie Sofía llegó a cobrar US$30.000 por episodio, equivalentes a US$2.160.000 por los 72 episodios grabados.

Para la cuarta temporada, Vergara llegó a cobrar US$90.000 por capítulo, cifra que se mantuvo para la quinta. Entre las temporadas seis y nueve la actriz volvió a ver incrementado su salario hasta los US$190.000 por episodio. Para las dos temporadas finales, Sofía pasó a cobrar US$500.000 por episodio.

