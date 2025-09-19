River y Racing ya tienen fecha para definir el rival de la Lepra en la semifinal de la Copa Argentina

Si bien aun resta confirmar el horario y la sede donde se llevará a cabo el clásico, el torneo anunció en redes sociales el día en el que el Millonario y La Academia se verán las caras en uno de los duelos más esperados.

River y Racing definirán la semana próxima su continuidad en la Copa Libertadores y además tienen sus respectivos compromisos en el Torneo Clausura.

Lo que viene para River y Racing

River

Sábado 20/9 a las 21.15 vs. Atlético Tucumán (V) Torneo Clausura.

Miércoles 24/9 a las 21.30 vs. Palmeiras (V) Copa Libertadores

Domingo 28/9 a las 18 vs. Deportivo Riestra (L) Torneo Clausura

Jueves 2/10 vs. Racing Copa Argentina

Racing

Viernes 19/9 a las 19 vs. Huracán (V) Torneo Clausura

Martes 23/9 a las 19 vs. Vélez (L) Copa Libertadores

Domingo 28/9 a las 15 vs. Independiente (L) Torneo Clausura

Jueves 2/10 vs. River Copa Argentina

Los cuartos de final de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia 3 - Tigre 1

Argentinos Juniors 1 - Lanús 0

Newell's 1 - Belgrano 3

2/10 River vs. Racing

Los ex Racing que hoy juegan en River

El encuentro entre River y Racing atrae no solo por la relevancia de los equipos, sino también por la presencia de varios jugadores del elenco de Núñez con pasado en Avellaneda.

El primero y más reciente futbolista de Racing que pasó a River es Maximiliano Salas, luego de su polémica salida del elenco albiceleste que generó cierto malestar en los hinchas.

river, salas

“Me va a venir a saludar él, ¿cómo no me va a saludar?”, expresó Gustavo Costas, entrenador de Racing, en declaraciones televisivas y le restó importancia a la situación.

No obstante, habrá que esperar al día del encuentro para saber de qué manera será recibido el delantero de 27 años por los fanáticos y como será el reencuentro con sus ex compañeros.

Además, el colombiano Juan Fernando Quintero también se medirá ante su antiguo club, luego de su breve paso por el América de Cali. El mediocampista decidió dejar a los comandados por Costas y regresar a su país por motivos personales, pero seis meses más tarde, retornó a Argentina para defender los colores de River.

Por último, Marcos Acuña, lateral izquierdo campeón del mundo con la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, surgió en las inferiores de Racing y actualmente viste la camiseta del cuadro riverplatense.