Por qué hay que rociar con vinagre el espejo del baño: ¿qué significa?

vinagre para limpiar.jpg Siempre hay que usar elementos de protección cuando limpiamos, con vinagre o con cualquier producto.

En esta ocasión te voy a compartir un truco sencillo y efectivo que puede realizarse en el hogar, con vinagre blanco o de manzana, perfecto para mantener los espejos del baño relucientes. Continúa leyendo para descubrir qué significa y cómo se realiza esta técnica con vinagre.

¿Qué significa?: te explico por qué deberías rociar el espejo del baño con vinagre

Normalmente, el espejo del baño se llena de pequeñas manchas o marcas de agua por salpicaduras. La cal o sarro del agua queda en el espejo, al igual que los restos de jabón o pasta de dientes que accidentalmente caen sobre la superficie.

Además, la humedad del ambiente, junto con el calor y el encierro, pueden favorecer la aparición de hongos en zonas del baño, incluidos los bordes del espejo.

espejo sucio Los espejos mejoran el ambiente general del baño y las habitaciones, por eso siempre deberían estar impecables.

Para realizar esta técnica con vinagre, lo ideal es usar vinagre de limpieza destilado. Es mucho más ácido y concentrado que el de alimentos; además, no tiene sabor a vino, ni manzana.

Coloca partes iguales de vinagre y agua en un recipiente o botella con pico pulverizador. Rocía el espejo del baño con la mezcla de vinagre. Limpia y refriega cuidadosamente el espejo con un paño limpio de microfibra. Seca el espejo con una servilleta o paño seco que no desprenda pelusas. Realiza esta técnica con vinagre cada vez que aparezca alguna mancha en el espejo. No daña la superficie, remueve manchas difíciles y de paso desinfecta.

5 consejos y recomendaciones para limpiar con vinagre

beneficios, vinagre blanco.jpg Lee bien las etiquetas antes de usar cualquier tipo de vinagre.