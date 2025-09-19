Inicio Sociedad vinagre
Truco facilísimo

Por qué hay que rociar con vinagre el espejo del baño: ¿qué significa?

No existe una sola variedad de vinagre. Cada tipo posee distintas propiedades, niveles de ácido y usos particulares

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Qué significa el truco del vinagre en los espejos del baño. 

Qué significa el truco del vinagre en los espejos del baño. 

Existen muchos trucos caseros, procedimientos y tutoriales de limpieza que tienen como producto estrella al vinagre. Con un chorrito se pueden desinfectar muchas superficies como sartenes, pisos, inodoro o el espejo del baño.

El vinagre no es un simple condimento de cocina o aliño de ensaladas; combinado con otros ingredientes, potencia sus propiedades y se convierte en un poderoso desinfectante.

Naturalmente, el vinagre posee beneficios ácidos y desengrasantes, neutraliza los olores, ablanda los pegotes y elimina algunos tipos de hongos y bacterias. Existen dos tipos de vinagre muy diferentes y con usos específicos: el vinagre de limpieza destilado y el vinagre de alimentos fermentados, apto para consumo.

vinagre para limpiar.jpg
Siempre hay que usar elementos de protecci&oacute;n cuando limpiamos, con vinagre o con cualquier producto.&nbsp;

Siempre hay que usar elementos de protección cuando limpiamos, con vinagre o con cualquier producto.

En esta ocasión te voy a compartir un truco sencillo y efectivo que puede realizarse en el hogar, con vinagre blanco o de manzana, perfecto para mantener los espejos del baño relucientes. Continúa leyendo para descubrir qué significa y cómo se realiza esta técnica con vinagre.

¿Qué significa?: te explico por qué deberías rociar el espejo del baño con vinagre

Normalmente, el espejo del baño se llena de pequeñas manchas o marcas de agua por salpicaduras. La cal o sarro del agua queda en el espejo, al igual que los restos de jabón o pasta de dientes que accidentalmente caen sobre la superficie.

Además, la humedad del ambiente, junto con el calor y el encierro, pueden favorecer la aparición de hongos en zonas del baño, incluidos los bordes del espejo.

espejo sucio
Los espejos mejoran el ambiente general del ba&ntilde;o y las habitaciones, por eso siempre deber&iacute;an estar impecables.&nbsp;

Los espejos mejoran el ambiente general del baño y las habitaciones, por eso siempre deberían estar impecables.

Para realizar esta técnica con vinagre, lo ideal es usar vinagre de limpieza destilado. Es mucho más ácido y concentrado que el de alimentos; además, no tiene sabor a vino, ni manzana.

  1. Coloca partes iguales de vinagre y agua en un recipiente o botella con pico pulverizador.
  2. Rocía el espejo del baño con la mezcla de vinagre.
  3. Limpia y refriega cuidadosamente el espejo con un paño limpio de microfibra.
  4. Seca el espejo con una servilleta o paño seco que no desprenda pelusas.
  5. Realiza esta técnica con vinagre cada vez que aparezca alguna mancha en el espejo. No daña la superficie, remueve manchas difíciles y de paso desinfecta.

5 consejos y recomendaciones para limpiar con vinagre

beneficios, vinagre blanco.jpg
Lee bien las etiquetas antes de usar cualquier tipo de vinagre.&nbsp;

Lee bien las etiquetas antes de usar cualquier tipo de vinagre.

  • Siempre hay que diluir el vinagre con agua para limpiar.
  • Si quieres aumentar el efecto abrasivo del vinagre, puedes calentarlo un poco.
  • Cuando utilices vinagre para limpiar, déjalo actuar por unos minutos para que haga efecto.
  • No utilices vinagre en superficies delicadas, muebles con pintura, pantallas digitales y algunas piezas de joyería como diamantes y piedras finas.
  • Utiliza el vinagre para neutralizar malos olores y mantener el baño, la cocina y la heladera libres de aromas intensos.

Temas relacionados:

Te puede interesar