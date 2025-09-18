Truco casero de limpieza: cómo evitar que las toallas tengan mal olor

como eliminar el mal olor de las toallas.jpg No todo el mundo conoce cuáles son los motivos que causan mal olor en las toallas.

Por qué las toallas se llenan de feo olor

El uso, malos cuidados y el paso del tiempo, causan estragos en las toallas y toallones de la casa, no solo en la calidad de la tela que usamos para secar nuestro cuerpo, sino también en lo que es el olor que queda impregnado en este elemento de limpieza personal. Esto último puede darse como consecuencia de:

No se secan completamente

Se lavan con demasiado detergente o suavizante

Son lavadas a baja temperatura

Son guardadas húmedas

Culpa de una lavadora sucia

Si bien existen recomendaciones para evitar que las toallas se llenen de mal olor, tales como colgarlas bien extendidas luego de cada uso, cambiarlas cada 3 o 4 días y lavarlas con agua caliente, es importante saber que existen otras alternativas para este problema de limpieza, más común de lo que crees. Es allí donde aparecen alternativas de trucos caseros.

Cada vez son más las personas que se animan a acudir a trucos caseros para poder ponerle punto final asientos de problemas domésticos a los que afrontan a diario vinculados principalmente a cuestiones de limpieza. En este caso, se destaca uno que necesita trabajar sobre la forma del lavado de las toallas.

toallas, truco La forma en la que lavas tus toallas es clave para este truco casero de limpieza.

Truco casero para decirle adiós al mal olor en las toallas

Este truco casero es una combinación de, una alternativa de limpieza con productos que no sueles usar, más apuntar a la forma en la que lavamos usualmente las toallas. Es por eso que necesitaremos un poco de vinagre, bicarbonato de sodio y gotas de aceite esencial.

El paso a paso de este truco casero de limpieza es más sencillo, y es que deberemos seguir los siguientes pasos: