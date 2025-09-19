El puerto más grande del mundo: la puerta marítima que mueve millones de dólares y contenedores

El puerto más grande del mundo: la puerta marítima que mueve millones de contenedores y dólares
El título de puerto más grande del mundo actualmente corresponde al Puerto de Shanghái, en China. Este puerto se ha consolidado como líder mundial gracias a su capacidad de manejo de carga, infraestructura moderna y conectividad con todo el planeta.
Inaugurado en la década de 1990 y en constante expansión, el Puerto de Shanghái combina terminales de contenedores, muelles especializados y zonas de almacenamiento con tecnología de punta, permitiendo un flujo de mercancías eficiente y rápido.
Shanghái también aprovecha su ubicación en el delta del río Yangtsé para funcionar como un puerto fluvial, lo que aumenta aún más su capacidad y sus conexiones.
¿Cómo es puerto más grande del mundo?
Entre las características más destacadas del puerto más grande del mundo se encuentra:
- Capacidad colosal: el Puerto de Shanghái maneja más de 47 millones de contenedores al año, superando cualquier otro puerto a nivel mundial.
- Extensión gigante: cuenta con más de 35 kilómetros de muelles y más de 100 terminales distribuidos estratégicamente para optimizar el flujo de carga.
- Infraestructura avanzada: dispone de grúas automatizadas, sistemas de seguimiento digital y almacenamiento inteligente, lo que permite operaciones rápidas y seguras.
- Conectividad global: está conectado con más de 700 puertos en todo el mundo, facilitando el comercio internacional y el transporte marítimo de mercancías.
- Impacto económico: se estima que el puerto contribuye significativamente al producto interno bruto de China, generando miles de empleos y estimulando la economía local y global.
- Innovación y sostenibilidad: Shanghái ha implementado tecnologías ecológicas, como sistemas de energía renovable y gestión eficiente de residuos, buscando minimizar el impacto ambiental de una operación de tal magnitud.