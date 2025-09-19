El puerto más grande del mundo: la puerta marítima que mueve millones de dólares y contenedores

El puerto más grande del mundo: la puerta marítima que mueve millones de contenedores y dólares

El título de puerto más grande del mundo actualmente corresponde al Puerto de Shanghái, en China. Este puerto se ha consolidado como líder mundial gracias a su capacidad de manejo de carga, infraestructura moderna y conectividad con todo el planeta.

Inaugurado en la década de 1990 y en constante expansión, el Puerto de Shanghái combina terminales de contenedores, muelles especializados y zonas de almacenamiento con tecnología de punta, permitiendo un flujo de mercancías eficiente y rápido.

Puerto (2) Shanghái también aprovecha su ubicación en el delta del río Yangtsé para funcionar como un puerto fluvial, lo que aumenta aún más su capacidad y sus conexiones.

¿Cómo es puerto más grande del mundo?

Entre las características más destacadas del puerto más grande del mundo se encuentra: