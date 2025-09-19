Inicio Sociedad Puerto
El puerto más grande del mundo: la puerta marítima que mueve millones de dólares y contenedores

Esta construcción demuestra que los puertos no son solo puntos de carga y descarga, sino infraestructuras estratégicas capaces de transformar economías y conectar al mundo

Valentina Araya
Valentina Araya
En un mundo cada vez más globalizado, los puertos juegan un papel fundamental en la economía y el comercio internacional. Entre todos ellos, el puerto más grande del mundo destaca no solo por su tamaño, sino también por su capacidad logística y tecnológica.

Este puerto no solo mueve millones de contenedores cada año, sino que también funciona como un motor económico clave para su país y para el comercio global. Te contamos en qué lugar del mundo se encuentra.

Se utilizan grúas de gran tamaño, así como elevadores y sistemas de transporte automatizados, para manejar las operaciones de carga y descarga de grandes cantidades de mercancías.

El puerto más grande del mundo: la puerta marítima que mueve millones de contenedores y dólares

El título de puerto más grande del mundo actualmente corresponde al Puerto de Shanghái, en China. Este puerto se ha consolidado como líder mundial gracias a su capacidad de manejo de carga, infraestructura moderna y conectividad con todo el planeta.

Inaugurado en la década de 1990 y en constante expansión, el Puerto de Shanghái combina terminales de contenedores, muelles especializados y zonas de almacenamiento con tecnología de punta, permitiendo un flujo de mercancías eficiente y rápido.

Shanghái también aprovecha su ubicación en el delta del río Yangtsé para funcionar como un puerto fluvial, lo que aumenta aún más su capacidad y sus conexiones.

¿Cómo es puerto más grande del mundo?

Entre las características más destacadas del puerto más grande del mundo se encuentra:

  • Capacidad colosal: el Puerto de Shanghái maneja más de 47 millones de contenedores al año, superando cualquier otro puerto a nivel mundial.
  • Extensión gigante: cuenta con más de 35 kilómetros de muelles y más de 100 terminales distribuidos estratégicamente para optimizar el flujo de carga.
  • Infraestructura avanzada: dispone de grúas automatizadas, sistemas de seguimiento digital y almacenamiento inteligente, lo que permite operaciones rápidas y seguras.
  • Conectividad global: está conectado con más de 700 puertos en todo el mundo, facilitando el comercio internacional y el transporte marítimo de mercancías.
  • Impacto económico: se estima que el puerto contribuye significativamente al producto interno bruto de China, generando miles de empleos y estimulando la economía local y global.
  • Innovación y sostenibilidad: Shanghái ha implementado tecnologías ecológicas, como sistemas de energía renovable y gestión eficiente de residuos, buscando minimizar el impacto ambiental de una operación de tal magnitud.

