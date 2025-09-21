Murió un pescador que había desaparecido en el embalse El Nihuil de San Rafael

Continuando con la búsqueda, los trabajadores encontraron la embarcación dada vuelta, mientras que los rastrillajes a pie arrojaban resultados negativos. Con el correr de las horas, las autoridades policiales dieron aviso a la Oficina Fiscal, que determinó continuar la búsqueda este domingo debido al fuerte viento que hacía que se agitara el lago.

Finalmente, alrededor de las 8.30 de este domingo, fuentes oficiales del Ministerio de Seguridad informaron que hallaron a Bernales sin vida y que continuará trabajando personal de la Policía Científica en la zona para investigar la causa de fallecimiento.

Un hombre falleció en un accidente de tránsito en Guaymallén

Durante la tarde del sábado falleció un hombre en Guaymallén, pero en un accidente de tránsito. La víctima fatal fue identificada como Héctor Domínguez, de 43 años.

El hombre circulaba en una motocicleta por Avenida Ricardo Videla de norte a sur cuando perdió el control del rodado y chocó contra el muro que separa los carriles, siendo despedido al carril contrario de circulación sur a norte. En ese momento fue atropellado por un automovilista que no logró maniobrar para evitarlo.

Como consecuencia del siniestro, los médicos de la ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado que llegaron al lugar confirmaron el deceso del motociclista en el lugar.

Accidente de tránsito con alcoholemia positiva

También en Guaymallén, un hombre protagonizó un accidente de tránsito mientras circulaba con alcoholemia positiva. El hecho ocurrió en calle Tirasso y la lateral norte del Acceso Este.

De acuerdo con la reconstrucción policial, el automovilista es un hombre de 34 años, quien iba acompañado por tres amigos, de 31, 34 y 39 años.

accidente de transito en guaymallen El accidente ocurrió en Guaymallén. Foto: Ministerio de Seguridad

Aparentemente, el conductor del vehículo circulaba por el Acceso Este de oeste a este y al llegar al carril que permite el ingreso a la rotonda de calle Tirasso perdió el dominio del rodado e impactó contra el guardarrail.

El automovilista fue trasladado al Hospital del Carmen, mientras que los acompañantes al Hospital Central, todos con politraumatismos por accidente vial.

guaymallen accidente de transito Así quedó el vehículo luego del accidente. Foto: Ministerio de Seguridad

Policía Vial le realizó el dosaje de alcohol al conductor, quien arrojó un resultado de 0,75 gramos de alcohol por litro de sangre, por encima del 0,5 permitido por la ley de tránsito.