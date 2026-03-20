Con más tecnología, confort y potencia, Grupo Lorenzo presenta la nueva Fiat Toro 2026 en Mendoza y San Rafael

jml-3-010 El frontal destaca por su nueva parrilla trapezoidal con motivos geométricos, faros full LED y luces diurnas (DRL) en forma de píxeles segmentados.

Las llantas también se actualizan: la versión Freedom incorpora exclusivas aleaciones diamantadas de 17”, mientras que la Volcano eleva el nivel con llantas diamantadas de 18” para mayor sofisticación y carácter.Interior más tecnológico y confortable

El habitáculo gana en refinamiento con un panel de instrumentos digital de 7” con nuevos gráficos, palanca de cambios más moderna y el flamante freno de estacionamiento electrónico con función Auto Hold. Se suman puertos USB tipo A y C en plazas delanteras y traseras para carga práctica de dispositivos.

Motorizaciones potentes y eficientes

Versiones nafteras: motor Firefly 1.3 Turbo de 175 CV y 270 Nm de torque, con tracción 4x2 y caja automática de 6 velocidades.

Versiones diésel: nuevo motor Multijet 2.2 turbodiésel de 200 CV y 450 Nm de torque (el más potente de la gama), con tracción integral 4x4 y transmisión automática de 9 velocidades.

Versiones disponibles

Freedom: equipamiento equilibrado con llantas diamantadas 17”, logotipo cromado frontal, molduras y retrovisores oscurecidos, manijas al color de carrocería.

Volcano: tope de gama con logotipos cromados, manijas al color, llantas diamantadas 18”, pantalla multimedia de 10” y avanzadas asistencias a la conducción (mantenimiento de carril - LKA, frenado autónomo de emergencia - AEB, luces altas automáticas).

Gama de colores

Freedom: Rojo Tribal, Blanco Ambiente, Billet Silver, Negro Carbono, Gris Granito.

Volcano (1.3T y 2.2TD): Rojo Tribal, Blanco Polar, Billet Silver, Negro Carbono, Gris Granito, Azul Jazz, Gris Sting.

La nueva Fiat Toro 2026 ya está disponible en las concesionarias del Grupo Lorenzo en Mendoza (Godoy Cruz) y San Rafael. Para más información, pruebas de manejo o cotizaciones personalizadas, contacta al concesionario oficial Fiat en la provincia a través de su sitio web o sucursales. ¡La pick-up más vendida del segmento ahora llega más fuerte, tecnológica y lista para conquistar los caminos mendocinos!

jml-3-087 La nueva Fiat Toro 2026 ya está disponible en las concesionarias del Grupo Lorenzo en Mendoza (Godoy Cruz) y San Rafael.

Grupo Lorenzo en detalle

Grupo Lorenzo es el conglomerado de comercialización de vehículos líder de la región de Cuyo, con más de 25 años de trayectoria en el mercado argentino. Con una operación integral que abarca la venta de vehículos nuevos y usados, motos, servicios de posventa y soluciones de movilidad.

Actualmente cuenta con 17 sucursales integradas, más de 520 colaboradores, tres centros logísticos y una flota propia de camiones, lo que le permite sostener una operación ágil y de gran alcance regional.

Su portafolio incluye concesionarias oficiales de Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, Jeep, RAM, BAIC, JAC, Shineray, JMC, Voge, además de Motoki, una marca especializada en motos multimarca y movilidad eléctrica, y Autoferia con la oferta más cuidada de autos usados.

Con un fuerte arraigo local y visión de futuro, Grupo Lorenzo proyecta su crecimiento sobre una base sólida de innovación, eficiencia operativa, compromiso con sus clientes y liderazgo regional.