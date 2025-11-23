Colapinto terminó 17 en el GP de Las Vegas de Fórmula 1 donde se impuso Verstappen

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineArg_/status/1992445056008286378&partner=&hide_thread=false COMO SE SALVÓ COLAPINTO!



TREMENDO INICIO DE CARRERA!

pic.twitter.com/Ivx9YZIL4G — Alpine ARG (@AlpineArg_) November 23, 2025

En la lucha por la punta, Lando Norris (McLaren) se pasó en la largada desde la pole y quedó tercero detrás de Max Verstappen (Red Bull) y George Russell (Mercedes) quienes protagonizaron un lindo duelo en las primeras vueltas.

Con el correr de las vueltas, y a causa de algún daño que le marcaron desde boxes, Colapinto fue perdiendo ritmo y fue inevitable que Kimmi Antonelli (Mercedes) lo supere en el 11mo. giro.

Pasando la vuelta 15, por algunas detenciones, Colapinto llegó a estar 12 y Russell bajó al puesto 7 dejando en el top 5 a Verstappen, Norris, Sainz, Leclerc y Piastri, en ese orden.

colapinto 4

En la vuelta 23, mientras Norris se detuvo y dejó a Leclerc como escolta de Verstappen, Alonso, con neumáticos nuevos, superó a Colapinto, quien seguía con la estrategia de no parar en boxes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1992454525441966248&partner=&hide_thread=false AGUANTÓ TODO LO QUE PUDO: Franco Colapinto resistió ante Tsunoda y Alonso, pero el español lo terminó superando.



#LasVegasGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/4ZXO4JG9Oc — SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2025

Más tarde, con Verstappen cómodo adelante, detrás se encolumnaron Russell y Norris, mientras Bearman (Haas) pasó a Colapinto, quien quedó 14 superando la mitad de la carrera.

La parada del argentino, necesaria, no fue rápida y lo hizo caer al puesto 17 desde donde intentó remontar con lo que tenía. Adelante, Norris pasó a Russell y fue a buscar a Verstappen faltando menos de 15 vueltas.

Con el auto dañado, el argentino debió conformarse con el puesto 17, Gasly terminó 15 y adelante Verstappen fue el ganador, Norris y Russell completaron el podio y sumaron puntos Antonelli, Piastri, Leclerc, Sainz, Hadjar, Hulkenberg y Hamilton, en ese orden.

Así está la lucha por el campeonato de Fórmula 1

1- Lando Norris (McLaren): 408

2- Oscar Piastri (McLaren): 376

3- Max Verstappen (Red Bull): 366

Solo quedan dos fechas: el 30/11 en Qatar y el 7/12 en Abu Dhabi.