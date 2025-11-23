Colapinto terminó 17 en el GP de Las Vegas de Fórmula 1 donde se impuso Verstappen

Franco Colapinto, con algunos daños en su Alpine, terminó 17 en el GP de Las Vegas de Fórmula 1 donde la victoria fue para el neerlandés Max Verstappen.
Franco Colapinto, con Alpine, terminó 17 en el GP de Las Vegas de Fórmula 1 donde la victoria fue para Max Verstappen.
Franco Colapinto, con algunos daños en su Alpine, terminó 17 en el GP de Las Vegas de Fórmula 1 donde la victoria fue para el neerlandés Max Verstappen.
Un toque en la largada condicionó el rendimiento del argentino en una carrera intensa que mantuvo a Norris primero en el campeonato de pilotos.
Con baja temperatura, pero sin pronóstico de lluvia, Colapinto largó desde el puesto 15 con neumáticos duros y aunque rápidamente perdió una posición, aprovechó el retraso de Pierre Gasly, con el otro Alpine, en una largada caótica que motivó la aparición del VSC. Luego, en el reinicio, el argentino se ubicó 14 y se confirmaron los abandonos de Stroll (Aston Martin) y Bortoletto (Sauber).
En la lucha por la punta, Lando Norris (McLaren) se pasó en la largada desde la pole y quedó tercero detrás de Max Verstappen (Red Bull) y George Russell (Mercedes) quienes protagonizaron un lindo duelo en las primeras vueltas.
Con el correr de las vueltas, y a causa de algún daño que le marcaron desde boxes, Colapinto fue perdiendo ritmo y fue inevitable que Kimmi Antonelli (Mercedes) lo supere en el 11mo. giro.
Pasando la vuelta 15, por algunas detenciones, Colapinto llegó a estar 12 y Russell bajó al puesto 7 dejando en el top 5 a Verstappen, Norris, Sainz, Leclerc y Piastri, en ese orden.
En la vuelta 23, mientras Norris se detuvo y dejó a Leclerc como escolta de Verstappen, Alonso, con neumáticos nuevos, superó a Colapinto, quien seguía con la estrategia de no parar en boxes.
Más tarde, con Verstappen cómodo adelante, detrás se encolumnaron Russell y Norris, mientras Bearman (Haas) pasó a Colapinto, quien quedó 14 superando la mitad de la carrera.
La parada del argentino, necesaria, no fue rápida y lo hizo caer al puesto 17 desde donde intentó remontar con lo que tenía. Adelante, Norris pasó a Russell y fue a buscar a Verstappen faltando menos de 15 vueltas.
Con el auto dañado, el argentino debió conformarse con el puesto 17, Gasly terminó 15 y adelante Verstappen fue el ganador, Norris y Russell completaron el podio y sumaron puntos Antonelli, Piastri, Leclerc, Sainz, Hadjar, Hulkenberg y Hamilton, en ese orden.
Solo quedan dos fechas: el 30/11 en Qatar y el 7/12 en Abu Dhabi.