Futsal: la Selección argentina ganó un duelo clave y sueña en el Mundial femenino

futsal Ana Ontiveros, figura de la Selección argentina.

La mala noticia para Argentina llegó luego del pitazo que marcó el final de la primera parte: tras un entredicho con una rival, la árbitra del partido decidió expulsar a Silvina Nava por doble amarilla. Por la expulsión de Nava, la Albiceleste comenzó el segundo tiempo con una menos, y Aga Bala aprovechó la oportunidad para descontar con un tremendo disparo que se metió en el ángulo.

Pese al gol tempranero, Argentina no se desordenó. Mantuvo la calma y pudo sostener el resultado hasta los 18 minutos del segundo tiempo, cuando recibió el segundo tanto: Anna Choras, como arquera - jugadora, lanzó un remate de media distancia y puso el 3-2.

Los instantes finales fueron para el infarto, pero el conjunto dirigido por Nicolás Noriega se quedó con los tres puntos y sumó así su segunda victoria en el este mundial de futsal femenino.

Semi del torneo Clausura de futsal confirmada

Independiente Rivadavia vs Jockey Club (21 hs en cancha de la Lepra). El ganador jugará con Andes Talleres.

La gran final y una sede especial

La gran definición del torneo Clausura se jugará en el estadio Aconcagua Arena, un imponente estadio. Como ya ocurrió en otras definiciones, la corona masculina se disputará en ese escenario el próximo sábado en horario a confirmar.

El femenino tiene final definida

El torneo de mujeres de Primera División de futsal también sentenció a sus clasificados a la final: Cementista le ganó 3 a 1 a San José y sacó boleto a la defensa del título, enfrentando en la gran final a Jockey Club (eliminó a Pacífico). Se reedita la misma definición que en el torneo Apertura.