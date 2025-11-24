Futsal: la Selección argentina ganó un duelo clave y sueña en el Mundial femenino
Con otra gran actuación de Ana Ontiveros, la Selección argentina metió el segundo triunfo en fila y sigue a paso firme en el Mundial de futsal
Por UNO
La Selección argentina femenina de futsal sigue a paso firme en el Mundial de Filipinas, el primero de la historia. Con las mendocinas Ana Ontiveros y Mailen Romero, nuestro país derrotó a Polonia 3 a 2 en el duelo de candidatos a la zona y aseguró el boleto a cuartos de final con un partido por jugar.
Tras un comienzo de ida y vuelta y con mucha fricción, la Albiceleste abrió el marcador luego de una gran recuperación de Ontiveros, que comandó un contragolpe perfecto y habilitó a Silvina Navas, quien definió de primera ante la salida de la arquera. El segundo golpe iba a llegar dos minutos después, luego de un córner desde la izquierda: Agostina Chiesa capturó una pelota cerca del área, puso la cara interna de su botín y marcó el 2-0.
Mientras Trinidad D’Andrea volaba de palo a palo para mantener el arco argentino en cero, sus compañeras no fallaban en el área de enfrente: Lucía Rossi, tras una jugada preparada desde un córner izquierdo, sacó un buen remate para ampliar la ventaja.
La mala noticia para Argentina llegó luego del pitazo que marcó el final de la primera parte: tras un entredicho con una rival, la árbitra del partido decidió expulsar a Silvina Nava por doble amarilla. Por la expulsión de Nava, la Albiceleste comenzó el segundo tiempo con una menos, y Aga Bala aprovechó la oportunidad para descontar con un tremendo disparo que se metió en el ángulo.
Pese al gol tempranero, Argentina no se desordenó. Mantuvo la calma y pudo sostener el resultado hasta los 18 minutos del segundo tiempo, cuando recibió el segundo tanto: Anna Choras, como arquera - jugadora, lanzó un remate de media distancia y puso el 3-2.
Los instantes finales fueron para el infarto, pero el conjunto dirigido por Nicolás Noriega se quedó con los tres puntos y sumó así su segunda victoria en el este mundial de futsal femenino.
La gran definición del torneo Clausura se jugará en el estadio Aconcagua Arena, un imponente estadio. Como ya ocurrió en otras definiciones, la corona masculina se disputará en ese escenario el próximo sábado en horario a confirmar.
El femenino tiene final definida
El torneo de mujeres de Primera División de futsal también sentenció a sus clasificados a la final: Cementista le ganó 3 a 1 a San José y sacó boleto a la defensa del título, enfrentando en la gran final a Jockey Club (eliminó a Pacífico). Se reedita la misma definición que en el torneo Apertura.