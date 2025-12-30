Por qué muchos adultos se quedan sin amigos (y casi nadie habla de eso)

amigos estados unidos reino unido freepik (1) En los Estados Unidos, la hospitalidad social es más abierta: no es raro que personas que se conocen desde hace poco compartan celebraciones como Navidad o Acción de Gracias. Crédito: Freepik.

Dos culturas, dos maneras de vivir la amistad

Según Ankita Guchait, de Phycology Today, las amistades adultas no funcionan igual en todas partes. En el Reino Unido, los vínculos suelen apoyarse en relaciones antiguas —escuela, infancia, comunidad— y los círculos sociales tienden a cerrarse con el tiempo. Formar nuevas amistades puede resultar difícil y lento.

En los Estados Unidos, en cambio, la hospitalidad social es más abierta: no es raro que personas que se conocen desde hace poco compartan celebraciones como Navidad o Acción de Gracias. Esa diferencia cultural puede hacer que una persona migrante se sienta acompañada en un país y profundamente sola en otro, aun estando rodeada de gente.

Cuando la amistad se erosiona sin conflicto

Muchas amistades no terminan: simplemente se desgastan. Mudanzas, cambios laborales o nuevas etapas vitales dejan al descubierto relaciones desequilibradas, donde una persona sostiene el vínculo y la otra se vuelve cada vez más distante.

No hay discusiones, solo omisiones: noticias importantes que se descubren por redes sociales, visitas prometidas que nunca suceden, decisiones relevantes tomadas en silencio.

Desde la psicología, hay varias explicaciones. La teoría del apego señala que las personas con estilos evitativos tienden a retirarse de la cercanía, mientras que las ansiosas suelen insistir más de lo saludable (Fraley y Shaver, 2000). Además, la soledad puede distorsionar la percepción social y hacer que interpretemos el comportamiento ajeno como rechazo (Qualter et al., 2015).

El costo emocional de perseguir a los amigos

Cuando siempre sos quien inicia el contacto, espera respuestas o sostiene la relación, la amistad se vuelve emocionalmente agotadora. No duele tanto una discusión como la falta de reciprocidad. Aprender a dar un paso atrás no es rendirse: es cuidado personal.

Aceptar que algunos amigos pertenecen a etapas específicas de la vida no invalida lo compartido. A veces, lo más valiente no es insistir, sino hacer espacio para vínculos que sean mutuos, presentes y honestos.