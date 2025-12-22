Cinco amigos fueron a ver un partido de básquet pero desaparecieron para siempre

amigos desaparecidos 2 Los 5 amigos que terminaron desparecidos misteriosamente.

La desaparición de 5 amigos

Estos 5 hombres residían en Yuba City y tenían discapacidades intelectuales leves o condiciones psiquiátricas. Formaban parte de un equipo de básquet de personas con discapacidades.

El 24 de febrero de 1978, los amigos se embarcaron en un viaje para ver un partido de básquet universitario. Viajaban en el auto de Jack Madruga. Después del encuentro, que terminó alrededor de las 21, compraron algo para comer en un negocio. Esta fue la última vez que fueron vistos con vida en un entorno normal.

Al día siguiente, el 25 de febrero, sus familias los reportaron como desaparecidos cuando no regresaron a casa. Tenían planeado participar en un torneo de los Juegos Olímpicos Especiales al día siguiente, y habían preparado sus uniformes.

Las búsquedas iniciales a lo largo de la ruta esperada no arrojaron resultados. Sin embargo, el 28 de febrero, un guardabosques encontró el auto de los amigos abandonado en un camino de tierra remoto. Estaba atascado en nieve poco profunda.

amigos desaparecidos 3 Cuatro de los desaparecidos fueron hallados muertos.

El auto de los desaparecidos estaba en perfectas condiciones: las llaves no estaban, pero se encendió fácilmente al puentearlo, y el tanque tenía nafta como para seguir andando.

Recién en junio, cuando la nieve se derritió,surgió lo macabro. Se encontró el cuerpo de Ted Weiher, envuelto en sábanas en una cama. Había muerto de hambre e hipotermia después de aproximadamente 3 meses, con graves congelaciones y gangrena en los pies. Incluso perdió la mitad de su peso.

Los restos de Jack Madruga y Bill Sterling se encontraron también muertos por hipotermia. Los de Jackie Huett se hallaron en condiciones similares. Gary Mathias nunca fue localizado, a pesar de búsquedas exhaustivas.

Las desapariciones quedaron plagadas de preguntas sin respuestas. ¿Por qué abandonaron un auto que funcionaba? ¿Cómo sobrevivieron algunos semanas sin usar recursos disponibles? ¿Por qué no encendieron el fuego o comieron toda la comida?