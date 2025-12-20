Sicarios cometieron el crimen de un reconocido futbolista en una carnicería

mario pineda crimen El futbolista que fue víctima del crimen en Ecuador.

El crimen de Mario Pineda

Mario Pineida, conocido como Pitbull, se encontraba realizando compras junto a su madre, Letty Martínez, y una mujer identificada como Guisella Fernández Ramírez, de nacionalidad peruana.

Según testigos y grabaciones de cámaras de seguridad que se viralizaron rápidamente, dos hombres armados llegaron en motocicleta y abrieron fuego sin mediar palabra. Los autores del crimen dispararon al menos 15 balazos, matando en el acto al futbolista y a su pareja, quien falleció en el lugar. La madre sufrió heridas superficiales en la cabeza.

La Policía de Ecuador detuvo al día siguiente a un sospechoso. La investigación apunta a un ataque dirigido, posiblemente relacionado con el crimen organizado, aunque no se descarta un intento de robo.

Quién era la víctima del crimen

Mario Pineida era un ícono del fútbol ecuatoriano. Nacido en Santo Domingo de los Tsáchilas, debutó profesionalmente en Independiente del Valle, donde se formó en la cantera. Pasó por El Nacional, conquistó títulos nacionales en 2016 y 2020 con Barcelona —club al que regresó en varios periodos— y tuvo una experiencia internacional en Fluminense de Brasil en 2022, donde contribuyó a la conquista del Campeonato Carioca.

También vistió la camiseta de la selección de Ecuador en procesos eliminatorios y copas continentales. Su muerte enluta no solo a Barcelona SC, que emitió un comunicado de profundo pesar, sino a excompañeros y clubes como Fluminense e Independiente del Valle, que expresaron condolencias.

Los investigadores vinculan estos crímenes a la expansión de bandas criminales en apuestas deportivas, narcotráfico y disputas territoriales.