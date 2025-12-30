Netflix es un éxito sensacional con la emotiva película turca

Netflix: de qué trata la película Que tengas un buen viaje

La historia de la película turca, Que tengas un buen viaje, gira en torno a dos soldados retirados que emprenden la misión de detener una boda forzada. Si bien Salih (Engin Akyürek) es quien lidera la expedición, quien está más motivado es su compañero Kerim (Tolga Saritas), dado que está enamorado de la novia, Elif.

viaje Película turca. Engin Akyürek y Tolga Saritas brillan con una de las películas más emotivas de Netflix.

A través de recuerdos del pasado, se descubre que Kerim pidió la mano de la joven en matrimonio, pero su padre se rehusó. Con el objetivo de ganarse su agrado y poder casarse con la mujer de sus sueños, se enlista en la milicia.

Fue allí donde conoció al capitán Salih y se volvieron amigos inseparables.

Sin embargo, en el presente nos muestra que sus planes no sucedieron como lo tenía planeado. Salih escapa de un hospital y el par es buscado. A pesar de ello, se dirigen al lugar de la boda sin saber lo que les espera.

Netflix: reparto de la película Que tengas un buen viaje

Engin Akyürek como Salih

Tolga Saritas como Kerim

Belfu Benian como Duygu

Öykü Naz Altay como Elif

Gökhan Soylu como Davut

Devrim Özder Akin como Recep

Özem Çakar Yalçinkaya como Ayse

Ebru Nil Aydin como Arzu

Tráiler de la película Que tengas un buen viaje

Embed - Que Tengas un Buen Viaje | Netflix | Tráiler Oficial Subtitulado

Dónde ver la película Que tengas un buen viaje, según la zona geográfica