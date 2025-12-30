Inicio Series y películas Netflix
Netflix es un éxito sensacional con la emotiva película turca

Netflix tiene un catálogo lleno de grandes series y películas turcas, en este caso un exitoso y sensacional drama con dos actores turcos de dilatada trayectoria

Pablo González
Por Pablo González [email protected]
Engin Akyürek. El galán turco también se luce como actor de la gran película Que tengas un buen viaje.

Netflix tiene un catálogo lleno de grandes series y películas turcas, en este caso un exitoso y sensacional drama con dos actores turcos de dilatada trayectoria, se trata de la cinta Que tengas un buen viaje.

Engin Aky&uuml;rek y Tolga Saritas. Dos de los grandes actores turcos son los protagonistas de la cinta Que tengas un buen viaje.&nbsp;

Los protagonistas son Engin Akyürek y Tolga Saritas, quienes ya han participado en diversas series y largometrajes.

Engin Akyürek vuelve de nuevo al público, ahora en streaming con la película Que tengas buen viaje. Esta es la nueva producción turca original de Netflix en la que el actor de 40 años llega convertido en el veterano Capitán Yüzbasi Salih, caracterización que hace dirigido por Mehmet Ada Öztekin (Milagro en la celda 7, 2019), con guion escrito por él mismo.

Netflix: de qué trata la película Que tengas un buen viaje

La historia de la película turca, Que tengas un buen viaje, gira en torno a dos soldados retirados que emprenden la misión de detener una boda forzada. Si bien Salih (Engin Akyürek) es quien lidera la expedición, quien está más motivado es su compañero Kerim (Tolga Saritas), dado que está enamorado de la novia, Elif.

Pel&iacute;cula turca. Engin Aky&uuml;rek y Tolga Saritas brillan con una de las pel&iacute;culas m&aacute;s emotivas de Netflix.&nbsp;

A través de recuerdos del pasado, se descubre que Kerim pidió la mano de la joven en matrimonio, pero su padre se rehusó. Con el objetivo de ganarse su agrado y poder casarse con la mujer de sus sueños, se enlista en la milicia.

Fue allí donde conoció al capitán Salih y se volvieron amigos inseparables.

Sin embargo, en el presente nos muestra que sus planes no sucedieron como lo tenía planeado. Salih escapa de un hospital y el par es buscado. A pesar de ello, se dirigen al lugar de la boda sin saber lo que les espera.

Netflix: reparto de la película Que tengas un buen viaje

  • Engin Akyürek como Salih
  • Tolga Saritas como Kerim
  • Belfu Benian como Duygu
  • Öykü Naz Altay como Elif
  • Gökhan Soylu como Davut
  • Devrim Özder Akin como Recep
  • Özem Çakar Yalçinkaya como Ayse
  • Ebru Nil Aydin como Arzu

Tráiler de la película Que tengas un buen viaje

Embed - Que Tengas un Buen Viaje | Netflix | Tráiler Oficial Subtitulado

Dónde ver la película Que tengas un buen viaje, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Que tengas un buen viaje se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Que tengas un buen viaje se puede ver en Netflix.
  • España: la película Que tengas un buen viaje se puede ver en Netflix.

