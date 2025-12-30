La FIFA evalúa implementar dos nuevas reglas para el Mundial 2026 que podrían revolucionar el fútbol

La aprobación del colegiado puede darse apenas unos segundos después de que el jugador haya salido de la cancha, por lo que puede utilizarse de manera estratégica para dejar correr el tiempo cuando el resultado les es favorable.

Es por eso que para evitar simulaciones es que la nueva regla dicta que al salir del campo de juego tendrán que transcurrir dos minutos para que pueda volver a ingresar al rectángulo verde. De esta manera se evitaría que los jugadores abusen de la asistencia médica.

La nueva regla de la FIFA que puede llegar a revolucionar el fútbol

Arsène Wenger se desempeña como Director de Desarrollo de la FIFA y es el encargado de crear nuevos formatos y reglas para que el fútbol llegue a la excelencia. Para ello es que desde hace un tiempo propuso que para agilizar el juego y aumentar las posibilidades de gol hay que implementar una serie de cambios en la ley del offside.

El ex entrenador del Mónaco y del Arsenal, entre otros, expuso que el jugador que ataca estará habilitado siempre y cuando cualquier parte de su cuerpo (con la que puede marcar un gol de manera lícita) esté en la línea del último jugador que defiende (siempre teniendo en cuenta que detrás debe estar el arquero u otro compañero, es decir, se mantiene el punto de que hayan dos rivales), aunque el resto de su cuerpo esté adelantado.

De esta manera solo se cobraría offside si hay una separación total y evidente entre el delantero y el defensa, término que recibió el nombre de "luz de por medio". Es así que se eliminarían las sanciones adoptadas cuando hay situaciones milimétricas.

Offside La nueva regla que busca implementar la FIFA sobre el offside.

Gianni Infantino se mostró de acuerdo con la implementación de las nuevas reglas: "Seguimos mejorando el VAR con tecnología cada vez más avanzada para ayudar a los árbitros a tomar la decisión correcta. Seguimos examinando las reglas, preguntándonos cómo podemos hacer que el juego sea más ofensivo, más atractivo".

"Consideremos la regla del fuera de juego, que ha evolucionado con los años y que exige que el atacante se sitúe detrás del defensor, en línea con él: quizás en el futuro tenga que estar completamente por delante para estar fuera de juego", continuó explicando el presidente de la FIFA.

"Pero también estamos evaluando medidas para evitar pérdidas de tiempo. Es importante que el juego fluya con fluidez, por lo que las interrupciones deben minimizarse", concluyó Infantino.

¿Cuándo se pueden implementar las nuevas reglas de la FIFA?

Las reglas se tendrán que tratar en febrero en la International Football Association Board (IFAB), quienes se encargan de definir las reglas a nivel mundial, y allí se definirá si las reglas podrán ser implementadas en el próximo Mundial.