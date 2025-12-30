La importancia de este complejo de aviones va más allá de su tamaño o tecnología. Esta fábrica representa la capacidad de un país para mantener la supremacía aérea mediante innovación constante y desarrollo tecnológico.

Lockheed Martin (1)

La fábrica de aviones militares más grande del planeta Tierra: ni de Rusia ni de China y es líder en defensa

En el corazón de la industria aeroespacial de Estados Unidos se encuentra uno de los complejos más emblemáticos de la defensa moderna, el complejo de aviones de combate de Lockheed Martin. Esta se dedica principalmente al diseño, producción y mantenimiento de cazas y aviones de combate estratégicos que sirven a las fuerzas armadas estadounidenses y a aliados internacionales.