El avión que se estrelló con 153 personas y la única sobreviviente fue una niña de 12 años: cómo lo hizo

bahia bakar accidente avion 2 Uno de los restos donde se sostuvo la niña tras el accidente.

El accidente aéreo

El vuelo transcurrió con normalidad hasta la aproximación al aeropuerto. El avión enfrentaba vientos fuertes y condiciones adversas. Según el informe final de la investigación, la tripulación realizó maniobras inapropiadas durante el descenso inestable, lo que provocó que el avión impactara el agua a toda potencia.

Bahia Bakari, sentada junto a la ventanilla, se había desabrochado el cinturón contra la recomendación de su madre y se durmió. Recordó un "shock eléctrico" y luego despertó en el agua fría y oscura.

La niña fue eyectada del avión al romperse el fuselaje. Sin chaleco salvavidas y con habilidades mínimas para nadar, se aferró instintivamente a un trozo de escombros del fuselaje.

bahia bakar accidente avion 3 Cuando ocurrió el accidente, tenía tan solo 11 años.

Al principio oyó voces y gritos de otros posibles sobrevivientes pidiendo ayuda en la oscuridad, pero gradualmente se silenciaron. Flotó sola durante más de 13 horas en mares agitados, con hipotermia incipiente, fracturas en la clavícula y la cadera, y cortes en la cara y rodillas.

Alrededor de las 11, unas 9 horas después del impacto, un barco privado la avistó entre restos y cuerpos flotando. La niña creía que solo ella había "caído" al agua y que el avión había aterrizado seguro. No sabía que su madre había muerto ni que era la única sobreviviente del accidente aéreo hasta que un psicólogo se lo explicó en el hospital.

En 2022, durante el juicio en París contra Yemenia por homicidio involuntario, Bahia Bakari, ya de 25 años, testificó por primera vez públicamente. Describió el terror y el duelo por su madre, con quien era muy cercana. La aerolínea fue condenada por el accidente aéreo.