Cómo eliminar las garrapatas de tu mascota usando una pinza: método seguro y efectivo

En lo que a las mascotas respecta, hay que decir que una de las plagas más presentes e invasivas son las garrapatas, las cuales chupan su sangre y pueden causar serios problemas. Si ves una en tu perro o gato, lo cierto es que puedes eliminarla con tus propias manos y de manera segura.
Las garrapatas se sienten atraídas por las mascotas, principalmente por el calor corporal, el olor, el dióxido de carbono y las vibraciones que emiten los animales, utilizándolos como fuente de sangre para sobrevivir y completar su ciclo de vida.
Cómo eliminar las garrapatas de tu mascota usando una pinza
Para eliminar una garrapata de tu mascota de forma segura, el método más recomendado es el uso de pinzas de punta fina, con la que puedes deshacerte de problemas evitando infecciones.
Lo primero que debes hacer es protegerte a ti mismo. Es recomendable que uses guantes de látex o nitrilo para protegerte de diferentes enfermedades transmitidas por las garrapatas.
Luego, el siguiente paso será apartar el pelaje de tu mascota hasta ver claramente la garrapata. Con las pinzas, sujeta al parásito lo más cerca posible de la piel, apuntando a la cabeza o piezas bucales, no al cuerpo.
Tira hacia arriba con una presión firme y constante. No realices movimientos bruscos, giros ni tirones, ya que esto podría separar el cuerpo de la cabeza, dejando esta última incrustada en la piel de tu mascota.
Finalmente, asegúrate de que no hayan quedado restos. Si la cabeza permanece en la piel, intenta sacarla con las pinzas; si no es posible, deja que la zona sane y vigila que no se infecte.
Qué hacer después de la extracción de la garrapata
Pero el proceso para dejar a tu mascota sin estos parásitos no termina ahí, ya que luego deberás encargarte de desinfectar la zona usando alcohol, yodo, agua, o jabón.
No aplastes la garrapata con los dedos. Colócala en un frasco con alcohol para matarla o deséchala por el inodoro. Es importante que observes a tu mascota durante los días siguientes para evitar problemas que, en el caso de aparecer, deben ser resueltos por un veterinario.