Cómo eliminar las garrapatas de tu mascota usando una pinza: método seguro y efectivo

Lo primero que debes hacer es protegerte a ti mismo. Es recomendable que uses guantes de látex o nitrilo para protegerte de diferentes enfermedades transmitidas por las garrapatas.

Luego, el siguiente paso será apartar el pelaje de tu mascota hasta ver claramente la garrapata. Con las pinzas, sujeta al parásito lo más cerca posible de la piel, apuntando a la cabeza o piezas bucales, no al cuerpo.

garrapatas, mascota La cabeza de la garrapata puede quedar incrustada en tu mascota.

Tira hacia arriba con una presión firme y constante. No realices movimientos bruscos, giros ni tirones, ya que esto podría separar el cuerpo de la cabeza, dejando esta última incrustada en la piel de tu mascota.

Finalmente, asegúrate de que no hayan quedado restos. Si la cabeza permanece en la piel, intenta sacarla con las pinzas; si no es posible, deja que la zona sane y vigila que no se infecte.

Qué hacer después de la extracción de la garrapata

Pero el proceso para dejar a tu mascota sin estos parásitos no termina ahí, ya que luego deberás encargarte de desinfectar la zona usando alcohol, yodo, agua, o jabón.

No aplastes la garrapata con los dedos. Colócala en un frasco con alcohol para matarla o deséchala por el inodoro. Es importante que observes a tu mascota durante los días siguientes para evitar problemas que, en el caso de aparecer, deben ser resueltos por un veterinario.