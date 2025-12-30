Netflix cancela Olympo, deja la historia sin cierre y marca el fin de su confianza en las series españolas

netflix-olympo-clara-galle2.jpg

Olympo, la serie de Netflix que buscaba ocupar el lugar de Élite

Protagonizada por Clara Galle, Olympo parecía destinada a convertirse en la heredera natural de Élite. Producida por Zeta Studios, repetía una fórmula conocida: jóvenes atractivos, conflictos sentimentales, amistades tóxicas, escenas provocadoras y un entorno de lujo atravesado por el misterio.

Si en Élite el escenario era un exclusivo colegio privado, en Olympo el foco se trasladaba a un Centro de Alto Rendimiento en los Pirineos, donde los deportistas de élite convivían bajo una presión constante y secretos que ponían vidas en riesgo.

Datos sólidos que no alcanzaron para lanzar la temporada 2

La cancelación resulta llamativa porque Olympo estaba claramente orientada al público joven y, en ese terreno, los números acompañaron. La serie logró mantenerse durante cinco semanas en el ranking de las producciones más vistas en lengua no inglesa y acumuló 17,7 millones de visionados en ese período.

Solo en sus dos primeras semanas, registró alrededor de 10,1 millones de reproducciones, cifras comparables a otras ficciones españolas que en su momento sí fueron renovadas, como Respira. Aun así, Netflix optó por no continuar la historia, rompiendo con una lógica que durante años favoreció las segundas temporadas como forma de consolidar audiencias.

Netflix plantea un cambio de modelo

La cancelación de Olympo se suma a la de El refugio atómico, otra de las grandes apuestas españolas de 2025 que tampoco logró continuidad en Netflix. Ambos casos parecen confirmar un cambio en la política de la plataforma, que ahora toma decisiones más rápidas y menos indulgentes incluso con proyectos ambiciosos.

Con este movimiento, Netflix deja en evidencia la incertidumbre que atraviesan actualmente las ficciones juveniles dentro de su catálogo de series y películas. ¿Cómo piensa llenar el vacío que dejó Élite, uno de sus mayores éxitos dentro de las producciones españolas?