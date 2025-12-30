La historia recupera su brillo en Roma gracias a una limpieza con láser

El monumento narra las campañas militares del emperador a través de un relieve en espiral que rodea el fuste 23 veces. Más de 2.000 figuras detalladas componen esta obra, mostrando escenas dramáticas de guerra, soldados, caballos, prisioneros y deidades. La precisión artística es tal que funciona casi como una secuencia cinematográfica en piedra, ofreciendo una visión cruda y realista de los conflictos bélicos de la época imperial y proporcionando datos valiosos sobre el ejército romano.

Técnicas complementarias y financiación

columna roma La historia de esta columna cobrará vida gracias a la ciencia.

Para asegurar la legibilidad de la narración visual desde el suelo, los artesanos originales esculpieron las figuras de la parte superior con un tamaño mayor que las de la base, guiando así la vista del espectador a través del relato. Además de la alta tecnología, el equipo complementa la labor con métodos convencionales como esponjas, agua y envolturas químicas, así como espátulas para rellenar huecos con yeso. Se espera que los trabajos, que tienen un coste aproximado de 2,3 millones de dólares financiados con fondos europeos, concluyan durante la primavera.

Aunque la columna fue concebida para honrar a Marco Aurelio, la estatua que corona la cima actualmente corresponde a San Pablo, colocada allí por orden del Papa Sixto V en 1589. La restauración integral también incluye la renovación de la escalera de caracol interior, que permite el ascenso hasta la parte más alta. Una vez finalizadas las tareas, el monumento ofrecerá nuevamente sus vistas panorámicas de la ciudad, luciendo su superficie renovada tras la eliminación de las capas de suciedad.