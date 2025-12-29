Inicio Ovación Fútbol Claudio Úbeda
Claudio Úbeda fue ratificado como DT de Boca para el 2026: los detalles de la decisión de Riquelme

El DT de Boca, Claudio Úbeda, seguirá dirigiendo al Xeneize después de que Juan Román Riquelme decidió seguir con el plan más allá de la eliminación en el Torneo Clausura.

Por UNO
El entrenador de Boca, Claudio Úbeda, fue ratificado en el cargo y seguirá dirigiendo al Xeneize en la temporada 2026 después de que el presidente del club, Juan Román Riquelme, decidió seguir con el plan que pensaba más allá de la eliminación en las semifinales del Torneo Clausura y le respetará el contrato firmado.

Esa derrota ante Racing en condición de local puso en duda la continuidad de Úbeda por no haber estado a la altura aquella tarde y a pesar de que el entrenador tenía contrato vigente hasta junio del año que viene, el dirigente y ex jugador Marcelo Delgado aseguró que estaban “evaluando si sigue en el club” tras lo que fue la derrota ante la Academia.

ubeda 1
El entrenador y ex jugador de Racing parecía haber encaminado a Boca en la segunda parte del año, siendo líder indiscutido del Grupo A del Torneo Clausura y habiendo ganado contundentemente el Superclásico ante River en el estadio La Bombonera.

Sin embargo, el partido fue un punto bisagra ya que el equipo no dio la talla, quedó eliminado por el solitario gol de Adrián Martínez y el entrenador quedó en el foco de la tormenta con la decisión de sustituir a Exequiel Zeballos, uno de los jugadores más incisivos del Xeneize, para que ingrese Alan Velasco.

Úbeda, quien recibió la noticia a través de un llamado telefónico de Delgado, iniciará la pretemporada el próximo viernes a la espera de que se confirme la llegada de refuerzos y la disputa de un par de amistosos previos al debut en el Torneo Apertura que será el 25 de enero ante Riestra, en La Bombonera.

El Mono Navarro Montoya reveló detalles de la continuidad de Úbeda

El Mono Navarro Montoya reveló en la red social X detalles de la decisión sobre la continuidad de Claudio Úbeda: "Tal como manifesté en Picado TV, no había nada que comunicar, ni confirmar, Claudio Úbeda tiene contrato con Boca. Seguramente, solo habrá modificaciones en su convenio por su cambio de rol, ahora será el entrenador principal. ¡¡Felicitaciones Claudio!!".

"La reunión que sí existió entre Riquelme, Delgado y Claudio Úbeda, NO fue para confirmarlo, el motivo fue seguir delineando el proyecto 2026 del equipo, incorporación de futbolistas, amistosos, que jugadores son prescindibles y logística de la pretemporada de Boca", agregó el ex arquero xeneize.

Claudio Úbeda afrontará el 2026 como DT de Boca

El ayudante de campo del difunto Miguel Ángel Russo dirigirá al primer equipo de Boca en 2026 donde competirá en tres frentes: Copa Libertadores de América, Torneo Apertura y Copa Argentina.

El santafesino dejó el puesto de ayudante de campo y asumió el cargo de entrenador de Boca el pasado 8 de octubre, a raíz del fallecimiento de Russo que, por ese entonces, era el director técnico del Xeneize.

Desde aquel entonces, Úbeda dirigió 8 partidos a Boca de los cuales ganó 6 y perdió tan solo 2. Además, logró clasificar al Xeneize a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América después de 2 años.

