Varios platos por $10.000 o menos para comer en un bodegón

Se trata de uno de los bodegones más económicos y que más comensales atrae

Virginia López
Las hamburguesas son buena opción en este bodegón.

En el barrio de Wilde, partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, se encuentra un verdadero refugio para los amantes de la comida casera y abundante: la Sanguchería Wilde. Este bodegón tradicional combina el espíritu de los clásicos restaurantes porteños con un enfoque en precios accesibles, convirtiéndose en un punto de encuentro para familias, trabajadores y vecinos que buscan una comida rica sin gastar de más.

Ubicada en la calle Camacuá 6195, la Sanguchería Wilde destaca por su ambiente sencillo y acogedor, típico de los bodegones argentinos. Mesas con manteles a cuadros, decoración retro y un servicio atento y familiar crean esa atmósfera cálida que invita a quedarse charlando después de comer. Es el lugar ideal para una comida cotidiana o un almuerzo rápido, donde el aroma a guisos y parrilla impregna el aire.

El bodegón ubicado en el sur de Buenos Aires.

Los precios del bodegón

Lo que realmente distingue a este bodegón es su menú generoso a precios sorprendentemente bajos en tiempos de inflación. La mayoría de los platos principales cuestan menos de $10.000, lo que lo convierte en una opción económica en diciembre de 2025. Por ejemplo, una hamburguesa completa, con todos los agregados clásicos como lechuga, tomate, queso y papas fritas, sale $9.900.

Las albóndigas con arroz, un plato casero y reconfortante, están a $10.000, mientras que los ravioles con estofado de carne, tiernos y sabrosos, también por un precio de $10.000. Los tallarines, ya sea con salsa bolognesa o tuco, se ofrecen a solo $9.000.

Las albóndigas con arroz, un clásico del bodegón.

La Sanguchería Wilde no solo ofrece comida deliciosa, sino que representa esa esencia argentina de compartir una mesa abundante con amigos o familia. En un contexto económico desafiante, lugares como este son un bálsamo para el paladar y el bolsillo.

Si estás por Wilde o Avellaneda, no dejes de visitar Camacuá 6195. Es uno de esos bodegones que mantienen viva la tradición de la buena comida porteña a precios populares. Una recomendación obligada para quienes buscan calidad sin extravagancias.

