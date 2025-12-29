Varios platos por $10.000 o menos para comer en un bodegón

En el barrio de Wilde, partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, se encuentra un verdadero refugio para los amantes de la comida casera y abundante: la Sanguchería Wilde. Este bodegón tradicional combina el espíritu de los clásicos restaurantes porteños con un enfoque en precios accesibles, convirtiéndose en un punto de encuentro para familias, trabajadores y vecinos que buscan una comida rica sin gastar de más.
Ubicada en la calle Camacuá 6195, la Sanguchería Wilde destaca por su ambiente sencillo y acogedor, típico de los bodegones argentinos. Mesas con manteles a cuadros, decoración retro y un servicio atento y familiar crean esa atmósfera cálida que invita a quedarse charlando después de comer. Es el lugar ideal para una comida cotidiana o un almuerzo rápido, donde el aroma a guisos y parrilla impregna el aire.
Los precios del bodegón
Lo que realmente distingue a este bodegón es su menú generoso a precios sorprendentemente bajos en tiempos de inflación. La mayoría de los platos principales cuestan menos de $10.000, lo que lo convierte en una opción económica en diciembre de 2025. Por ejemplo, una hamburguesa completa, con todos los agregados clásicos como lechuga, tomate, queso y papas fritas, sale $9.900.
Las albóndigas con arroz, un plato casero y reconfortante, están a $10.000, mientras que los ravioles con estofado de carne, tiernos y sabrosos, también por un precio de $10.000. Los tallarines, ya sea con salsa bolognesa o tuco, se ofrecen a solo $9.000.
La Sanguchería Wilde no solo ofrece comida deliciosa, sino que representa esa esencia argentina de compartir una mesa abundante con amigos o familia. En un contexto económico desafiante, lugares como este son un bálsamo para el paladar y el bolsillo.
Si estás por Wilde o Avellaneda, no dejes de visitar Camacuá 6195. Es uno de esos bodegones que mantienen viva la tradición de la buena comida porteña a precios populares. Una recomendación obligada para quienes buscan calidad sin extravagancias.