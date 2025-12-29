Varios platos por $10.000 o menos para comer en un bodegón

Ubicada en la calle Camacuá 6195, la Sanguchería Wilde destaca por su ambiente sencillo y acogedor, típico de los bodegones argentinos. Mesas con manteles a cuadros, decoración retro y un servicio atento y familiar crean esa atmósfera cálida que invita a quedarse charlando después de comer. Es el lugar ideal para una comida cotidiana o un almuerzo rápido, donde el aroma a guisos y parrilla impregna el aire.

bodegon wilde 3 El bodegón ubicado en el sur de Buenos Aires.

Los precios del bodegón

Lo que realmente distingue a este bodegón es su menú generoso a precios sorprendentemente bajos en tiempos de inflación. La mayoría de los platos principales cuestan menos de $10.000, lo que lo convierte en una opción económica en diciembre de 2025. Por ejemplo, una hamburguesa completa, con todos los agregados clásicos como lechuga, tomate, queso y papas fritas, sale $9.900.