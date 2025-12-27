Un bodegón ofrece una parrillada con cortes premium por $17.000

El ambiente es sencillo y familiar, con mesas grandes que facilitan las reuniones en grupo. El servicio es atento, los precios son buenos y las porciones son abundantes, lo que hace que valga la pena para una salida con varios comensales.

bodegon el resero 3 El bodegón que tiene parrillada hasta para 8 personas.

El bodegón con parrillada barata

Una de las propuestas más populares del bodegón El Resero es la parrillada para 4 personas, que tiene un precio económico de $69.000 -poco más de $17.000 por comensal- y trae cortes premium como chorizo, morcilla, molleja, cerdo, chinchulín, riñón, provoleta, asado y pollo. Es una opción completa que alcanza bien y permite probar diferentes sabores.