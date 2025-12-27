Un bodegón ofrece una parrillada con cortes premium por $17.000

En la zona sur del Gran Buenos Aires hay un bodegón tradicional que se destaca por sus parrilladas generosas, ideales para compartir en familia o con amigos. El lugar ofrece opciones pensadas para grupos, con cortes variados y abundantes que incluyen achuras y carnes a la parrilla.
El ambiente es sencillo y familiar, con mesas grandes que facilitan las reuniones en grupo. El servicio es atento, los precios son buenos y las porciones son abundantes, lo que hace que valga la pena para una salida con varios comensales.
El bodegón con parrillada barata
Una de las propuestas más populares del bodegón El Resero es la parrillada para 4 personas, que tiene un precio económico de $69.000 -poco más de $17.000 por comensal- y trae cortes premium como chorizo, morcilla, molleja, cerdo, chinchulín, riñón, provoleta, asado y pollo. Es una opción completa que alcanza bien y permite probar diferentes sabores.
El bodegón está ubicado en calle Lagos 1098, en Gerli, cerca de Lanús. Otra parrillada disponible en su extensa carta alcanza para que se alimenten bien 8 personas. Tiene un precio de $135.000 -menos de $17.000 por persona- e incluye chorizos, morcillas, riñón, chinchulín, asado y pollo en cantidades mayores.
Además de las parrilladas, el menú tiene otras opciones como pizzas, pastas caseras, empanadas fritas o al horno y diferentes cortes de carne individuales. Hay variedad para quienes prefieren algo más liviano o platos clásicos de bodegón.
Si buscás un lugar accesible para comer buena parrilla en grupo sin gastar demasiado por persona, este bodegón es una buena elección en la zona. Las parrilladas ofrecen buena relación precio-cantidad y calidad en los cortes que puede ser aprovechada por cualquiera que esté al paso.