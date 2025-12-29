Bauti tiene apenas 1 año y 3 meses. Es de San Rafael. Y hace unas semanas su vida pendió de un hilo después de un accidente doméstico que le quemó el 26% del cuerpo. Después de un mes, contra todo pronóstico, se recuperó en el hospital Notti gracias a un equipo médico que su mamá describió con una sola palabra: "Increíble".
La increíble recuperación de Bauti en el Notti: sobrevivió con quemaduras graves en el 26% del cuerpo
El bebé de San Rafael sufrió quemaduras graves con agua hirviendo. Fue trasladado en helicóptero, pasó por múltiples cirugías y se recuperó en el Notti
El niño sufrió quemaduras graves con agua hirviendo que afectaron su torso, muslo, miembros inferiores y cabeza. El Gobierno puso a disposición un helicóptero sanitario y lo trasladaron desde el hospital Schestakow hasta el hospital Notti.
Allí fue sometido a múltiples cirugías, curaciones e injertos. Fernando Sanmartino, cirujano plástico pediátrico, explicó que le practicaron escarectomía y autoinjertos, "un proceso largo y delicado", contó.
Múltiples cirugías y días en terapia intensiva
Bauti estuvo varios días en terapia intensiva y tuvo reiterados ingresos al quirófano debido a la gravedad de las quemaduras.
“Cuando ingresó, se hizo un recálculo de las zona afectadas, dando como resultado 26% de su cuerpo con quemaduras graves y profundas que involucraban región dorsal, glútea y miembros inferiores. Debido a la superficie afectada se lo derivó a terapia intensiva para poder estabilizarlo” explicó el cirujano.
Sin embargo, a pesar de complejidad del paciente, el equipo de cirugía plástica y quemados del hospital Notti pudo asistirlo exitosamente: “Al ser muchas la zonas afectadas, necesitábamos ir trabajando por etapas, ya que al ser estos tratamientos muy cruentos solo podemos ir trabajando sobre un 10% de la zona afectada".
Bauti aún necesitará de cuidados, según aseguraron desde el Notti
Según explicaron desde el hospital pediátrico el niño podrá volver a su hogar pero necesitará continuar una etapa de rehabilitación comandada por el Servicio de Cirugía Plástica y Quemados.
“Es un largo proceso, debemos ir evaluando las cicatrices, ya que deben quedar lo mas estéticamente posible”, afirmó el profesional médico.
Además, agregó que “los pacientes quemados son casi el 70% de los que vemos en el servicio, en general solemos tener entre 2 y 4 pacientes internados, algunos son más complejos que otros pero si es cierto que tenemos mucha demanda".
"En general también esta demanda es estacional, la mayoría son accidentes prevenibles que se dan en el ámbito del hogar, generalmente en las cocinas”, sumó.
Los primeros auxilios salvan vidas
Desde el Notti insistieron en que los primeros auxilios son fundamentales para evitar que la piel afectada siga quemándose. Las recomendaciones son simples pero vitales:
- Colocar la zona afectada bajo agua corriente entre 10 y 15 minutos
- Envolver el área con un trapo limpio
- Acudir al hospital lo antes posible
La emoción de la mamá de Bauti para con los trabajadores del Notti
Vanina, la mamá de Bauti, expresó su agradecimiento para con los equipos médicos y todo el personal del hospital Notti que asistieron al pequeño.
"Encontré empatía, solidaridad y una atención excepcional. Los médicos me explicaban todo paso a paso, fue un apoyo increíble", expresó emocionada.
Y recordó: “Cuando uno llega acá, llega roto y en pedazos, porque no sabés qué va a pasar, y más con el pronóstico que él tenía. Sin embargo acá los médicos me explicaron de tal forma, que me hacían entender todo lo que iba pasando paso por paso. Y para mí eso fue una seguridad muy grande, porque sabía lo que le estaban haciendo”.