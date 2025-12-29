La increíble recuperación de Bauti en el Notti: sobrevivió con quemaduras graves en el 26% del cuerpo

bauti y su mama con el equipo medico del notti Vanina, la mamá de Bauti, Bauti y trabajadores del hospital Notti.

Múltiples cirugías y días en terapia intensiva

Bauti estuvo varios días en terapia intensiva y tuvo reiterados ingresos al quirófano debido a la gravedad de las quemaduras.

“Cuando ingresó, se hizo un recálculo de las zona afectadas, dando como resultado 26% de su cuerpo con quemaduras graves y profundas que involucraban región dorsal, glútea y miembros inferiores. Debido a la superficie afectada se lo derivó a terapia intensiva para poder estabilizarlo” explicó el cirujano.

Sin embargo, a pesar de complejidad del paciente, el equipo de cirugía plástica y quemados del hospital Notti pudo asistirlo exitosamente: “Al ser muchas la zonas afectadas, necesitábamos ir trabajando por etapas, ya que al ser estos tratamientos muy cruentos solo podemos ir trabajando sobre un 10% de la zona afectada".

Bauti aún necesitará de cuidados, según aseguraron desde el Notti

Según explicaron desde el hospital pediátrico el niño podrá volver a su hogar pero necesitará continuar una etapa de rehabilitación comandada por el Servicio de Cirugía Plástica y Quemados.

“Es un largo proceso, debemos ir evaluando las cicatrices, ya que deben quedar lo mas estéticamente posible”, afirmó el profesional médico.

Además, agregó que “los pacientes quemados son casi el 70% de los que vemos en el servicio, en general solemos tener entre 2 y 4 pacientes internados, algunos son más complejos que otros pero si es cierto que tenemos mucha demanda".

"En general también esta demanda es estacional, la mayoría son accidentes prevenibles que se dan en el ámbito del hogar, generalmente en las cocinas”, sumó.

Los primeros auxilios salvan vidas

Desde el Notti insistieron en que los primeros auxilios son fundamentales para evitar que la piel afectada siga quemándose. Las recomendaciones son simples pero vitales:

Colocar la zona afectada bajo agua corriente entre 10 y 15 minutos

Envolver el área con un trapo limpio

Acudir al hospital lo antes posible

La emoción de la mamá de Bauti para con los trabajadores del Notti

Vanina, la mamá de Bauti, expresó su agradecimiento para con los equipos médicos y todo el personal del hospital Notti que asistieron al pequeño.

"Encontré empatía, solidaridad y una atención excepcional. Los médicos me explicaban todo paso a paso, fue un apoyo increíble", expresó emocionada.

Y recordó: “Cuando uno llega acá, llega roto y en pedazos, porque no sabés qué va a pasar, y más con el pronóstico que él tenía. Sin embargo acá los médicos me explicaron de tal forma, que me hacían entender todo lo que iba pasando paso por paso. Y para mí eso fue una seguridad muy grande, porque sabía lo que le estaban haciendo”.