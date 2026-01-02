Daniel Vila, sobre el futuro de Sebastián Villa en Independiente Rivadavia: "Hay conversaciones avanzadas"

Sin dar números ni mencionar a los clubes que han mostrado interés, Daniel Vila dejó en claro que Independiente Rivadavia está abierto a transferir a Sebastián Villa, pero espera una oferta acorde por uno de los mejores jugadores del fútbol argentino actual.

Daniel Vila y los clubes interesados Sebastián Villa

Ante la consulta de si hubo un llamado de River por el ex jugador de Boca, el presidente de Independiente Rivadavia indicó: "Han llamado de varios clubes. No voy a decir de cuales porque es un tema de confidencialidad".

"No puedo decir ni que sí ni que no. Es parte de la negociación. Se tiene que manejar con mucha discreción si uno quiere que las operaciones se cierren", dijo Vila.