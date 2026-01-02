Daniel Vila, sobre el futuro de Sebastián Villa en Independiente Rivadavia: "Hay conversaciones avanzadas"

Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, fue claro respecto del futuro del colombiano Sebastián Villa, capitán y figura del conjunto azul en la última temporada.
Además de reconocer que "hay ofertas por el jugador", Vila aclaró: "Todavía el libro de pases no está abierto, pero hay ofertas y conversaciones avanzadas. Sabemos que Villa se va a ir. Es parte del compromiso que asumimos con él en julio. Así nos comprometimos y vamos a cumplir, pese a que tiene contrato hasta diciembre de 2027".
En declaraciones a Radio Splendid el máximo dirigente de la Lepra asumió que al delantero colombiano "le va a hacer bien salir de Independiente, y a Independiente le va a hacer bien que Villa salga".
Sin dar números ni mencionar a los clubes que han mostrado interés, Daniel Vila dejó en claro que Independiente Rivadavia está abierto a transferir a Sebastián Villa, pero espera una oferta acorde por uno de los mejores jugadores del fútbol argentino actual.
Ante la consulta de si hubo un llamado de River por el ex jugador de Boca, el presidente de Independiente Rivadavia indicó: "Han llamado de varios clubes. No voy a decir de cuales porque es un tema de confidencialidad".
"No puedo decir ni que sí ni que no. Es parte de la negociación. Se tiene que manejar con mucha discreción si uno quiere que las operaciones se cierren", dijo Vila.