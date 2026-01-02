El k-drama que arranca el 2026 siendo la mejor de Netflix

Si bien Netflix no para de recomendar esta serie, su éxito comenzó a darse a conocer a nivel mundial, especialmente por el boca a boca y a través de redes sociales como Tiktok, lo que luego se trasladó a las visitas. Entre tanta oferta de series y películas asiáticas, la oferta de tan solo 10 capítulos con una crítica que la postula entre una de las más destacadas de la actualidad.

Netflix decidió incorporar esta serie al catálogo de series y películas a finales del 2025, para ser desde entonces una de las ofertas de k-dramas más destacadas de toda la plataforma.

netflix la mejor profesora (1)

Netflix: de qué trata la serie La mejor profesora

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie k-drama que es furor en el 2026, La mejor profesora centra su historia en: "Asesinada el día de la graduación, una maestra despierta un año antes y debe descubrir cuál de sus 30 alumnos se convertirá en su asesino".

La serie promete ser una de las historias más vistas del género en Netflix, y ojo con que no sea de las más vistas de todo el 2026.

Netflix: reparto de la serie La mejor profesora

Rina Kujo como Mayu Matsuoka.

Kanau Ugumori como Mana Ashida.

Ren Kujo como Kouhei Matsushita.

Rui Sagara como Seishiro Kato.

Toru Hoshizaki como Daiken Okudaira.

Aoi Kochiya como Ami Touma.

Mitsuki Nishino como Mizuki Kayashima.

Ryutaro Suhara como Airu Kubozuka.

Misato Enami como Hitomi Honda.

Yosuke Uryu como Soma Santoki.

Nika Mizuna como Utaha.

Satoshi Akutsu como Ryubi Miyase.

Yayoi Ikuta como Riko.

Dónde ver la serie La mejor profesora, según la zona geográfica