El catálogo de series y películas de Netflix dispone una cantidad de opciones que cubre todos los gustos de los suscriptores. Un k-drama vuelve a robarse la atención de todo el mundo en la plataforma, con una historia que lleva tiempo disponible, pero que ha empezado el 2026, siendo el mayor boom del género en cuanto a series, teniendo solo 10 capítulos: La mejor profesora.
El k-drama que arranca el 2026 siendo la mejor de Netflix
Esta serie se ha convertido en una de las historias dramáticas más prometedoras de Netflix con tan solo 10 capítulos
El 2026 pinta de la misma manera que el 2025 para las series y películas de producción asiática, siendo las propuestas del catálogo de Netflix tendencia a nivel mundial, especialmente del género dramático. Una serie ha logrado postularse como una de las grandes sorpresas en este inicio de año, con una historia que venía pasando inadvertida, y que en la actualidad es de los mejores k-dramas de la plataforma.
Si bien este relato fue estrenado a nivel mundial en el 2023, su llegada al catálogo de series y películas de Netflix recién se dio a fines del año pasado, y atrapó al mundo entero con una historia que mezcla drama, suspenso y misterio. La serie tuvo un detalle muy particular, especialmente para la gente de Asia, y es que marcó la vuelta de Mana Ashida, la actriz infantil más famosa de todo Japón.
Si bien Netflix no para de recomendar esta serie, su éxito comenzó a darse a conocer a nivel mundial, especialmente por el boca a boca y a través de redes sociales como Tiktok, lo que luego se trasladó a las visitas. Entre tanta oferta de series y películas asiáticas, la oferta de tan solo 10 capítulos con una crítica que la postula entre una de las más destacadas de la actualidad.
Netflix decidió incorporar esta serie al catálogo de series y películas a finales del 2025, para ser desde entonces una de las ofertas de k-dramas más destacadas de toda la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie La mejor profesora
De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie k-drama que es furor en el 2026, La mejor profesora centra su historia en: "Asesinada el día de la graduación, una maestra despierta un año antes y debe descubrir cuál de sus 30 alumnos se convertirá en su asesino".
La serie promete ser una de las historias más vistas del género en Netflix, y ojo con que no sea de las más vistas de todo el 2026.
Netflix: reparto de la serie La mejor profesora
-
Rina Kujo como Mayu Matsuoka.
Kanau Ugumori como Mana Ashida.
Ren Kujo como Kouhei Matsushita.
Rui Sagara como Seishiro Kato.
Toru Hoshizaki como Daiken Okudaira.
Aoi Kochiya como Ami Touma.
Mitsuki Nishino como Mizuki Kayashima.
Ryutaro Suhara como Airu Kubozuka.
Misato Enami como Hitomi Honda.
Yosuke Uryu como Soma Santoki.
Nika Mizuna como Utaha.
Satoshi Akutsu como Ryubi Miyase.
Yayoi Ikuta como Riko.
Dónde ver la serie La mejor profesora, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie La mejor profesora se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie La mejor profesora se puede ver en Netflix.
- España: la serie La mejor profesora se puede ver en Netflix.