Copa Africana: así serán los cruces de octavos de final con Argelia, rival de Argentina en el Mundial

Este sábado se pondrán en marcha los octavos de final de la Copa Africana de Naciones en la que uno de los candidatos es Argelia, rival de la Selección argentina en el Mundial 2026.
Senegal vs. Sudán y Malí vs. Túnez serán los dos encuentros que pondrán en marcha los playoffs del certamen, mientras que el domingo jugará el anfitrión Marruecos ante Tanzania y Sudáfrica vs. Camerún.
El lunes será el cruce de Egipto con Benín y Nigeria se medirá con Mozambique y finalmente el martes se completarán los octavos de final con dos encuentros: Argelia vs. República Democrática del Congo y Costa de Marfil vs. Burkina Faso.
Argelia, rival de la Selección argentina en la fase de grupos del próximo Mundial, fue uno de los mejores equipos de la fase de grupos ya que junto a Nigeria fueron los únicos que terminaron con puntaje ideal (9 puntos).
Dirigidos por el bosnio Vladimir Petkovic, los argelinos se clasificaron una fecha antes y le ganaron 3 a 0 a Sudán, 1 a 0 a Burkina Faso y 3-1 a Guinea Ecuatorial.
Sábado 3/1
Domingo 4/1
Lunes 5/1
Martes 6/1