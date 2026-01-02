Copa Africana: así serán los cruces de octavos de final con Argelia, rival de Argentina en el Mundial

Senegal vs. Sudán y Malí vs. Túnez serán los dos encuentros que pondrán en marcha los playoffs del certamen, mientras que el domingo jugará el anfitrión Marruecos ante Tanzania y Sudáfrica vs. Camerún.

mahrez Mahrez, ex Manchester City, llevó a Argelia a octavos de final de la Copa Africana de Naciones.

El lunes será el cruce de Egipto con Benín y Nigeria se medirá con Mozambique y finalmente el martes se completarán los octavos de final con dos encuentros: Argelia vs. República Democrática del Congo y Costa de Marfil vs. Burkina Faso.