Liam Neeson es un éxitazo con una de sus últimas películas de acción

Liam Neeson vuelve a la carga con una de sus clásicas, pero no menos eficientes películas de acción, donde otra vez tendrá que luchar contra todos. Dentro del gran catálogo de HBO Max de series y películas, tiene la cinta Sin identidad.
La historia sigue la odisea de Martin Harris (Liam Neeson), un científico que acude a un congreso en Berlín, acompañado por su esposa.
Un accidente y una suma de coincidencias hacen que Harris pierda la memoria y se vea involucrado en una situación comprometida.
Se explota el buen oficio del siempre poderoso, y a la vez medido, Liam Neeson para este tipo de papeles, de personaje frágil que sabe ser duro cuando hace interpretaciones en venganza.
HBO Max: de qué trata la película Sin identidad
Cuando se despierta del coma, tras sufrir un accidente en Berlín, el Doctor Martin Harris descubre que su mujer no le reconoce. Y es que su identidad ha sido suplantada por otro hombre.
Alarmado por la situación, decide denunciar su caso a las autoridades, que harán caso omiso al tema. Este hecho le llevará a intentar descubrir por sus propios medios qué está sucediendo.
El Doctor Martin Harris (Liam Neeson) llega a Berlín con su esposa Liz para un importante congreso científico. Antes de inscribirse en el hotel, vuelve al aeropuerto en taxi, porque olvidó una maleta, pero en el trayecto tiene un grave accidente por el que está 3 días en coma.
Al despertar e ir a buscar a su esposa, descubre que ella no le reconoce y un extraño ocupa su lugar. Las autoridades no le creen, unos asesinos le persiguen y a Martin, solo, cansado y con recuerdos fragmentados, solo le ayudará una taxista bosnio (inmigrante ilegal) y un veterano investigador exagente de la STASI.
HBO Max: elenco de la película Sin identidad
- Liam Neeson
- Diane Kruger
- January Jones
- Aidan Quinn
- Frank Langella
- Bruno Ganz
- Sebastian Koch
- Oliver Schneider