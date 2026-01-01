Liam Neeson es un éxitazo con una de sus últimas películas de acción

Se explota el buen oficio del siempre pode­ro­so, y a la vez medido, Liam Neeson pa­ra es­te tipo de papeles, de personaje frágil que sa­be ser duro cuando hace interpretaciones en venganza.

HBO Max: de qué trata la película Sin identidad

Cuando se despierta del coma, tras sufrir un accidente en Berlín, el Doctor Martin Harris descubre que su mujer no le reconoce. Y es que su identidad ha sido suplantada por otro hombre.

Alarmado por la situación, decide denunciar su caso a las autoridades, que harán caso omiso al tema. Este hecho le llevará a intentar descubrir por sus propios medios qué está sucediendo.

sinidentidad Siempre listo. Liam Neeson brilla en otra de sus grandes producciones de gran acción.

El Doctor Martin Harris (Liam Neeson) llega a Berlín con su esposa Liz para un importante congreso científico. Antes de inscribirse en el hotel, vuelve al aeropuerto en taxi, porque olvidó una maleta, pero en el trayecto tiene un grave accidente por el que está 3 días en coma.

Al despertar e ir a buscar a su esposa, descubre que ella no le reconoce y un extraño ocupa su lugar. Las autoridades no le creen, unos asesinos le persiguen y a Martin, solo, cansado y con recuerdos fragmentados, solo le ayudará una taxista bosnio (inmigrante ilegal) y un veterano investigador exagente de la STASI.

HBO Max: elenco de la película Sin identidad

Liam Neeson

Diane Kruger

January Jones

Aidan Quinn

Frank Langella

Bruno Ganz

Sebastian Koch

Oliver Schneider

Tráiler de la película Sin identidad