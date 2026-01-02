Valentín Carboni, la joven figura con la que Racing quiere revolucionar el mercado de pases

Carboni se encuentra en el Genoa y, aunque su préstamo no se vencerá hasta mediados de este año, la falta de continuidad podría llevar al Inter a tomar la decisión de cortar la cesión y prestarlo nuevamente, esta vez a Racing.

En caso de llegar a un acuerdo, se trataría de un préstamo por 6 meses sin opción de compra y la corta duración del mismo es debido a la organización de las temporadas del fútbol europeo que, a diferencia de Sudamérica, comienzan a mitad de año. Así, el Inter se aseguraría que el prometedor delantero comience la próxima temporada con la camiseta Neroazzurra.

Valentín Carboni quiere estar en el Mundial

Carboni es uno de los juveniles argentinos con mayor proyección de la actualidad y, a pesar de haber nacido en nuestro país, se formó en Italia, por lo que tuvo un paso por la Selección italiana sub 17, hasta que eligió a Argentina

Carboni jugó dos encuentros con selecciones menores argentinas hasta que llegó su debut en el Inter, en octubre de 2022. Durante aquella temporada sumó algunos pocos minutos en el conjunto de Milán y fue parte del Mundial Sub 20, en el que el equipo que dirigía Javier Mascherano fue eliminado en octavos de final.

Valentín-Carboni.jpg

Para la temporada siguiente se fue a préstamo al Monza, donde alternó titularidades con suplencias y pudo culminar el año en la mitad de la tabla, aunque no se destacó, ya que solo marcó dos goles y tuvo cuatro asistencias en 32 partidos.

De todas formas, en 2024 debutó con la Selección argentina y fue campeón de la Copa América, jugando algunos minutos en el triunfo por 2-0 ante Perú, en la fase de grupos.

La temporada pasada fue la más traumática de su carrera, ya que, tras ser sido cedido al Olympique de Marsella, disputó apenas cuatro partidos y sufrió la rotura de los ligamentos cruzados en una de sus rodillas, por lo que pasó ocho meses sin jugar, tras lo cual pudo volver para el Mundial de Clubes, sumando minutos en tres partidos y con un gol, ante el Urawa Reds de Japón.

En la temporada actual se fue a préstamo, esta vez en el Genoa, donde no se pudo destacar, solo fue titular en tres oportunidades y solo pudo convertir un tanto, por la Copa Italia.