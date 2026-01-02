Gimnasia y Esgrima pone primera: refuerzos, obras y hoja de ruta

Después, hay algunos nombres que andan dando vueltas en el radar como el delantero de la Reserva de Boca Juniors Valentín Simoni, el arquero de Sportibo Belgrano Santiago Roggero y el delantero de Sarmiento de Junín Santiago Rodríguez.
Cuándo debuta Gimnasia y Esgrima en Mendoza
El estreno en Primera División para Gimnasia y Esgrima será el jueves 22 de enero desde las 22 en condición de visitante. El estreno será ante Central Córdoba de Santiago del Estero en el Madre de Ciudades. Mientras que el primer duelo de Copa Argentina será versus Gimnasia y Tiro de Salta (32vos de final).
Avanzan las obras en el Víctor Legrotaglie
Con el objetivo de llegar de la mejor manera al estreno de local (versus San Lorenzo), la Comisión Directiva de Gimnasia y Esgrima trabaja en un amplio abanico de remodelaciones en el Víctor Legrotaglie. Si bien es cierto que el mega proyecto del estadio quedó postergado, hay un número importante de trabajos para dejar el escenario en condiciones para poder jugar de local.