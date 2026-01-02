Inicio Ovación Fútbol Gimnasia y Esgrima
Gimnasia y Esgrima pone primera: refuerzos, obras y hoja de ruta

Esta tarde, Gimnasia y Esgrima arranca la preparación para su estreno en Primera División. Las novedades del equipo de Ariel Broggi

Por UNO
Ariel Broggi y Gimnasia y Esgrima ponen primera.

Gimnasia y Esgrima pone primera, de manera literal. El Lobo comenzará esta tarde con la pretemporada, en una preparación que ha sido intermitente tras el ascenso hace lejos y hace tiempo. Ariel Broggi remodeló su plantel y espera novedades para un mercado de pases que viene siendo lento para todos.

El primer día de trabajo del 2026 será esta tarde desde las 18 en el Víctor Antonio Legrotaglie. El arranque será en la provincia pero luego continuará con un viaje rumbo a Buenos Aires previsto para el de enero 7 de enero (volverán el 17). En su estadía en la capital, Gimnasia y Esgrima jugará algunos partidos de preparación (Tigre, el único confirmado), tal como informó Titito Fernández.

Luciano Paredes, primer refuerzo de Gimnasia y Esgrima.

Teniendo en cuenta altas y bajas, hasta ahora son muchas más los jugadores que no seguirán que los que han llegado. Los refuerzos con los que cuenta Ariel Broggi son por ahora dos, ambos defensores: Luciano Paredes (proveniente de Deportivo Maipú) y Juan José Franco (llega de Instituto). Después, claro, las compras de jugadores como Lencioni y Saavedra, quiénes son ahora propiedad del club.

Después, hay algunos nombres que andan dando vueltas en el radar como el delantero de la Reserva de Boca Juniors Valentín Simoni, el arquero de Sportibo Belgrano Santiago Roggero y el delantero de Sarmiento de Junín Santiago Rodríguez.

Cuándo debuta Gimnasia y Esgrima en Mendoza

El estreno en Primera División para Gimnasia y Esgrima será el jueves 22 de enero desde las 22 en condición de visitante. El estreno será ante Central Córdoba de Santiago del Estero en el Madre de Ciudades. Mientras que el primer duelo de Copa Argentina será versus Gimnasia y Tiro de Salta (32vos de final).

Avanzan las obras en el Víctor Legrotaglie

Con el objetivo de llegar de la mejor manera al estreno de local (versus San Lorenzo), la Comisión Directiva de Gimnasia y Esgrima trabaja en un amplio abanico de remodelaciones en el Víctor Legrotaglie. Si bien es cierto que el mega proyecto del estadio quedó postergado, hay un número importante de trabajos para dejar el escenario en condiciones para poder jugar de local.

