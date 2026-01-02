Gimnasia y Esgrima pone primera: refuerzos, obras y hoja de ruta

El primer día de trabajo del 2026 será esta tarde desde las 18 en el Víctor Antonio Legrotaglie. El arranque será en la provincia pero luego continuará con un viaje rumbo a Buenos Aires previsto para el de enero 7 de enero (volverán el 17). En su estadía en la capital, Gimnasia y Esgrima jugará algunos partidos de preparación (Tigre, el único confirmado), tal como informó Titito Fernández.

Luciano Paredes Gimnasia y Esgrima. 1- Luciano Paredes, primer refuerzo de Gimnasia y Esgrima. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

Teniendo en cuenta altas y bajas, hasta ahora son muchas más los jugadores que no seguirán que los que han llegado. Los refuerzos con los que cuenta Ariel Broggi son por ahora dos, ambos defensores: Luciano Paredes (proveniente de Deportivo Maipú) y Juan José Franco (llega de Instituto). Después, claro, las compras de jugadores como Lencioni y Saavedra, quiénes son ahora propiedad del club.