Netflix abre el 2026 con un thriller sueco crudo y oscuro de 5 capítulos que no da respiro

Netflix: de qué trata la serie La tierra del pecado

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie La tierra del pecado versa: "Dani sigue su instinto. Malik se ajusta al protocolo. Cuando desaparece un adolescente, dos detectives descubren qué tan lejos están dispuestos a llegar para resolver el caso".

Cuando el adolescente Silas aparece muerto en una granja de la península de Bjäre, a la inspectora Dani (Krista Kosonen), siempre a la defensiva, peculiar y excepcionalmente brillante, le asignan como compañero a Malik (Mohammed Nour Oklah), un recién graduado, para llevar el caso.

La tierra del pecado

La investigación lleva a Dani y Malik hasta un reducto patriarcal en la Escania rural, y pronto se ven en el centro de una oscura disputa familiar que se remonta a generaciones.

Dani, que tenía un vínculo personal con la víctima, se ve cada vez más absorbida por la investigación y por las familias implicadas. El patriarca Elis (Peter Gantman) le da a Dani un ultimátum para resolver el caso antes de tomar la justicia por su mano.

Netflix: tráiler de la serie La tierra del pecado

Embed - La Tierra del Pecado | Teaser Tráiler en Español (Serie de Netflix) | Estreno: 02/01/2026

Reparto de La tierra del pecado, serie de Netflix

Krista Kosonen (Dani)

Mohammed Nour Oklah (Malik)

Peter Gantman (Elis)

Lisa Lindgren

Ceasar Matijasevic

Alexander Persson

Dónde ver la serie La tierra del pecado, según la zona geográfica