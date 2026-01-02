Un nuevo estreno de Netflix, que llegó a la plataforma el 2 de enero de 2026, se suma al catálogo de series y películas con una propuesta Sueca intensa y oscura. Con solo 5 capítulos, la producción se mueve entre el drama, el misterio y el crímenes, en un thriller crudo y sombrío que lleva al espectador a un escenario realista y un clima inquietante de principio a fin.
Netflix abre el 2026 con un thriller sueco crudo y oscuro de 5 capítulos que no da respiro
Un estreno de Netflix se suma a las series y películas nórdicas más oscuras, con crimen, misterio y un thriller crudo de solo 5 capítulos
Se trata de La tierra del pecado, una serie creada por Peter Grönlund que fue bien recibida por la crítica especializada. Desde Collider, Kelcie Mattson señaló que su “historia sombría, pero gratificante se ve realzada por un excelente valor de producción y un reparto pequeño y poderoso, sin eslabones débiles”.
A su vez, Karina Adelgaard de Heaven of Horror destacó que, pese a su brevedad, se trata de un entretenimiento ágil que “ofrece todas las respuestas que el espectador necesita”, posicionándola como una de las novedades más sólidas dentro de Netflix para los amantes del thriller oscuro.
Netflix: de qué trata la serie La tierra del pecado
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie La tierra del pecado versa: "Dani sigue su instinto. Malik se ajusta al protocolo. Cuando desaparece un adolescente, dos detectives descubren qué tan lejos están dispuestos a llegar para resolver el caso".
Cuando el adolescente Silas aparece muerto en una granja de la península de Bjäre, a la inspectora Dani (Krista Kosonen), siempre a la defensiva, peculiar y excepcionalmente brillante, le asignan como compañero a Malik (Mohammed Nour Oklah), un recién graduado, para llevar el caso.
La investigación lleva a Dani y Malik hasta un reducto patriarcal en la Escania rural, y pronto se ven en el centro de una oscura disputa familiar que se remonta a generaciones.
Dani, que tenía un vínculo personal con la víctima, se ve cada vez más absorbida por la investigación y por las familias implicadas. El patriarca Elis (Peter Gantman) le da a Dani un ultimátum para resolver el caso antes de tomar la justicia por su mano.
Netflix: tráiler de la serie La tierra del pecado
Reparto de La tierra del pecado, serie de Netflix
- Krista Kosonen (Dani)
- Mohammed Nour Oklah (Malik)
- Peter Gantman (Elis)
- Lisa Lindgren
- Ceasar Matijasevic
- Alexander Persson
Dónde ver la serie La tierra del pecado, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie La tierra del pecado se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie La tierra del pecado se puede ver en Netflix.
- España: la serie La tierra del pecadko se puede ver en Netflix.