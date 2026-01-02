Te explico por qué deberías mezclar vinagre con café en un frasco y qué significa

El vinagre es un producto ácido, antiguo e intenso que se suele utilizar como protagonista en diferentes trucos de limpieza o cocina. Para cocinar, siempre hay que usar vinagres fermentados aptos para consumo, el destilado solo sirve para limpiar.
El café, por su parte, es una bebida popular que se prepara con semillas tostadas y molidas del árbol de cafeto. Ambos son ingredientes de sabor fuerte y aromas potentes ¿Qué pasa cuando los mezclamos, qué significa y para qué se puede usar?
Por qué hay que mezclar vinagre con café: ¿qué significa?
Ambos productos poseen beneficios y propiedades para la salud y para el hogar. Cuando combinamos vinagre y café en un frasco y los dejamos reposar durante algunas horas, obtenemos un limpiador casero y neutralizador de malos olores.
El café molido por sí solo absorbe olores fuertes y potentes en la cocina, sobre todo cuando cocinamos pescado, cebollas o frituras. El vinagre no elimina los olores, pero los neutraliza gracias a su componente ácido.
Ya sabes qué significa la combinación de café y vinagre. Para preparar esta mezcla, solo debes colocar dos cucharadas de café molido en un frasco con media taza de vinagre. Puedes rociar la mezcla o simplemente colocar el frasco en el ambiente que deseas desodorizar.
Qué cosas nunca deberías limpiar con vinagre
Existen varias superficies, objetos y materiales que no se llevan muy bien con el vinagre. Lo mismo ocurre con algunos productos de limpieza naturales o industriales.
Por ejemplo, no se recomienda mezclar vinagre con lejía, agua oxigenada, cloro o lavandina y, lo ideal, es tener mucho cuidado al mezclarlo con bicarbonato de sodio, ya que juntos generan una reacción química potente a la vez que opacan el efecto del otro.
- Nunca deberías limpiar superficies de mármol o piedras porosas con vinagre. El ácido acético daña el acabado, genera manchas y pérdida de brillo.
- El vinagre no se puede usar para limpiar pantallas electrónicas u objetos como celulares, computadoras o televisores. Este tipo de objetos solo se tienen que limpiar con un paño de microfibra suave y seco o un líquido diseñado para ellos.
- Las prendas de ropa muy delicadas o los tejidos de marroquinería, se pueden dañar o romper progresivamente si los limpias muy seguido con vinagre.
- Los metales preciosos, las joyas y los cuchillos no se limpian con vinagre. El ácido de este producto puede corroerlos con el tiempo.
- Finalmente, los pisos de madera, laminados o de piedras porosas no se llevan bien con el vinagre, aunque sí se puede usar en baldosas de cerámica.