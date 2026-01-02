Te explico por qué deberías mezclar vinagre con café en un frasco y qué significa

El café molido por sí solo absorbe olores fuertes y potentes en la cocina, sobre todo cuando cocinamos pescado, cebollas o frituras. El vinagre no elimina los olores, pero los neutraliza gracias a su componente ácido.

frasco con café y vinagre Utiliza café molido y vinagre de vino blanco.

Ya sabes qué significa la combinación de café y vinagre. Para preparar esta mezcla, solo debes colocar dos cucharadas de café molido en un frasco con media taza de vinagre. Puedes rociar la mezcla o simplemente colocar el frasco en el ambiente que deseas desodorizar.

Qué cosas nunca deberías limpiar con vinagre

Existen varias superficies, objetos y materiales que no se llevan muy bien con el vinagre. Lo mismo ocurre con algunos productos de limpieza naturales o industriales.

Por ejemplo, no se recomienda mezclar vinagre con lejía, agua oxigenada, cloro o lavandina y, lo ideal, es tener mucho cuidado al mezclarlo con bicarbonato de sodio, ya que juntos generan una reacción química potente a la vez que opacan el efecto del otro.

no usar vinagre El vinagre es un ácido que puede dañar ciertas superficies y materiales.