Vinagre y jabón: ¿qué significa esta mezcla de ingredientes y para qué se usa?

A diario utilizamos vinagre para condimentar alguna que otra ensalada, marinar carnes, desengrasar la cocina o remover el sarro pegado en las canillas. Si bien este ingrediente por sí solo es muy efectivo, combinarlo con otros productos puede ser una buena idea.
En esta ocasión te explico por qué deberías mezclar vinagre con jabón de tocador, cuál es la forma correcta de combinar estos ingredientes y para qué se pueden utilizar en el hogar. Antes de usar cualquier producto, es importante conocerlo bien.
Cuál es el origen e historia del vinagre y el jabón
El vinagre nace por accidente cuando un vino, en proceso de fermentado, accidentalmente entró en contacto con el aire del ambiente. Las bacterias del fermento, transformaron el alcohol en ácido acético, dando origen a un nuevo producto que hoy conocemos como vinagre.
Esta historia data de la prehistoria, cuando en el antiguo Egipto, en el año 5000 a.C, el vinagre, gracias a este error de elaboración, comenzó a utilizarse como producto alimenticio, conservador natural de alimentos, medicina, bebida y producto de higiene. Los griegos, romanos y egipcios, fueron los primeros en aplicar este ingrediente en diferentes ámbitos.
Hoy existen vinagres de diferentes sabores y con distintos niveles de acidez. Además, existe un vinagre específico de limpieza que se produce por destilación de ácido acético, mucho más intenso y concentrado.
El jabón de tocador existe hace más de 4000 años. Los fenicios, romanos y árabes lo fueron perfeccionando hasta que en 1783 Carl Wilhelm Scheele descubrió la glicerina. Años después Nicolas Leblanc facilitó su producción en masa.
¿Qué significa el truco del vinagre y el jabón? El vinagre no es el único producto de casa que podemos usar para limpiar, desengrasar, eliminar olores y combatir plagas. Con jabón de tocador y un poco de agua puedes crear un ingrediente único y multifunción.
Te explico por qué deberías mezclar vinagre y jabón de tocador
Con un poco de vinagre y jabón de tocador rallado, puedes elaborar un limpiador multiuso para el hogar. Cuando mezclamos ambos ingredientes en un recipiente pulverizador con un poco de agua y agitamos, el vinagre disuelve el jabón en pocos minutos.
Puedes rociar este limpiador de jabón y vinagre en la ropa para lavarla y neutralizar los malos olores. También es muy efectivo para limpiar el baño, lavar los pisos y eliminar las manchas de las ventanas o vidrios.
Nunca mezcles vinagre con productos potentes y abrasivos como lavandina, lejía, cloro o amoníaco. El vinagre solo se puede mezclar con ingredientes naturales y seguros, como cáscaras de frutas, jabones, un poco de bicarbonato y agua.