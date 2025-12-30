Toma aire al saber la diferencia entre un huevo con la yema amarilla y otra de color naranja

Precisamente, muchas veces, los huevos presentan una yema color amarilla y en otras ocasiones, naranja.

Y las personas más de una vez se preguntaron cuál es la diferencia de esa pigmentación. ¿Uno es de mejor calidad que el otro?

Huevo: la diferencia entre un huevo con una yema amarilla y otra de color naranja

Así como no existe diferencia de calidad entre el color de la cáscara del huevo de gallina, que puede ser blanca o marrón, tampoco la hay entre una yema amarilla y otra de color naranja.

huevo-yema3.jpg

El color de la cáscara del huevo se da por el tipo de raza de la gallina, por su plumaje.

Por su parte, la diferencia de color que se puede encontrar en la yema de un huevo, es un reflejo de lo que comen.

La yema puede presentarse de distintas tonalidades amarillas y naranjas, algunas más intensas que otras.

El color de la yema proviene de unos pigmentos llamados carotenoides, que está presente en muchas verduras.

Básicamente, el color de la yema de un huevo no depende del tipo de gallina. Su calidad será la misma y su alimento será el que señale qué pigmentación tendrá.

huevo-yema2.jpg

Así que ya sabes, si te encuentras yemas de huevo de diferentes colores no es para preocuparse, ya que no hay una diferencia especial en el sabor.