Cómo hacer Huevos benedictinos: la receta riquísima, con 8 ingredientes y con una salsa cremosa especial

Los huevos benedictinos son una de las recetas más famosas en los restaurantes glamorosos de todo el mundo. Según las versiones oficiales, este plato surgió por un pedido especial de un huésped en un hotel de Nueva York, en un intento de aliviar su resaca.
El éxito fue tan rotundo que el restaurante decidió incluir la receta en su carta, con el nombre de Benedict, en honor al apellido de aquella persona. Los huevos benedictinos consisten en muffins ingleses (panes redondos) cubiertos con lonchas de bacon, huevo escalfado y salsa holandesa.
Receta para hacer huevos benedictinos
Ingredientes para 4 personas:
Para la salsa holandesa:
- 1 yema de huevo
- 75 g de manteca o 65 g de ghee
- 1/2 cda. de jugo de limón
- Sal
Para los huevos:
- 6 lonchas de bacon
- 2 pancitos para sánguches
- Manteca a temperatura ambiente
- 4 huevos camperos muy frescos
- Unas gotas de vinagre
- Ciboulette picado (opcional)
- Sal
- Pimienta negra molida
Cómo preparar huevos benedictinos: la receta paso a paso
Salsa holandesa:
- Primero, clarifica la manteca, derritiéndola a fuego lento, quitando la espuma blanquecina de la superficie. Deja que repose un poco y retira la espuma blanquecina de la superficie. Deja reposar y retira los posos que quedan en el fondo.
- Separa las yemas de huevo y colócalas en un bol. Llévalo a una olla a baño María suave y bate con varillas, incorporando la manteca de a poco.
- La idea es montar la salsa a mano, vigilando que el baño María esté templado. Agrega 1/2 cucharada de jugo de limón y sala a gusto. Reserva dentro del bol y con el baño María.
Para los huevos:
- Toma 6 lonchas de bacon y dóralas a la plancha a fuego medio de ambos lados. Deben quedar doradas y tiernas o bien crujientes, dependiendo de tus gustos.
- Toma dos panes (muffins ingleses) y ábrelos por la mitad. Unta cada mitad con una fina capa de manteca y tuéstalas ligeramente en la sartén.
- A continuación, prepara los huevos escalfados. Calienta agua en una olla con unas gotas de vinagre, toma los huevos y rómpelos dentro de un bol. Con cuidado, mételos al agua.
- Deja que se cocinen por 3 minutos y medio, sácalos y deja reposar sobre papel absorbente.
- Emplata los huevos benedictinos. Toma los panes tostados y reparte el bacon, por encima coloca un huevo y salpimienta.
- Para terminar, termina la receta con una cucharada generosa de salsa holandesa y espolvorea con ciboulette picado y pimienta negra molida.