Conoce la nueva joyita de Boca que ahora jugará en Gimnasia y Esgrima de Mendoza

El contrato detalla que la cesión será de un año, por lo tanto, se extenderá hasta diciembre del 2026 donde el delantero tendrá que volver a Boca y, quizás, con la posibilidad de ganarse la titularidad.

Gimnasia no la tuvo fácil para hacerse con los servicios de Simoni ya que tanto Banfield como Chacarita fueron algunos de los equipos que manifestaron sus intenciones de sumar al delantero, pero fue el Lobo quien avanzó con más fuerza y logró estampar la firma.

El equipo mendocino será parte de la Zona A donde compartirá equipo con los siguientes equipos:

Boca Juniors .

. Central Córdoba de Santiago del Estero.

Defensa y Justicia.

Deportivo Riestra.

Estudiantes de La Plata.

Independiente.

Instituto.

Lanús.

Newell's.

Platense.

San Lorenzo.

Talleres.

Unión.

El enfrentamiento entre Boca y Gimnasia se dará en la fecha 8 en La Bombonera, partido estipulado para el fin de semalana del 1° de marzo y que, seguramente, tendrá un sabor especial para el delantero de 21 años que viene a sumar su cuota goleadora al Lobo del parque.

Valentino Simoni 2 En la fecha ocho se enfrentarán Boca y Gimansia y Esgrima de Mendoza.

El nuevo delantero de Gimnasia y Esgrima de Mendoza tuvo un gran 2025

Aunque aun no debutó en Primera División si tuvo contacto con el plantel profesional ya que fue parte del banco de suplentes en la victoria por 2 a 0 frente a Tigre en La Bombonera.

En 36 partidos oficiales disputados en 2025 el delantero convirtió 13 goles y asistió en una oportunidad, de esta manera se convirtió en el delantero con mayor proyección de la cantera Xeneize. Además, Boca se consagró campeón de la Copa Proyección del Torneo Clausura.

En dicho torneo Boca jugó contra Gimnasia y Valentino Simoni convirtió uno de los goles en el empate 2 a 2 que luego el Xeneize ganó en los penales. El delantero también fue parte del equipo que jugó contra Vélez en el triunfo por 2 a 0 que permitió que levantaran el Trofeo de Campeones.

Ese antecedente marcó un reconocimiento interno a su crecimiento, aunque la fuerte competencia en el ataque de Boca terminó inclinando la balanza hacia una salida temporaria para potenciar su desarrollo futbolístico.