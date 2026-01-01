Lionel Scaloni ya tendría 18 convocados para el Mundial 2026 y quedarían 8 lugares por definirse

Llegó el 2026 y en muchos hogares argentinos cuando el reloj marcó las 00.00 los amantes del fútbol levantaron sus copas y abrazaron a sus seres queridos transmitiendo un esperanzador mensaje: "Vamos a salir campeones del mundo"; y la difícil tarea está comandada por Lionel Scaloni, quien debe armar la lista de los 26 convocados.
Son muchos los jugadores que están dando vueltas en la cabeza del nacido en Pujato, sin embargo, BolaVip se animó a detallar cuáles deportistas ya integran la lista de la próxima Copa Mundial de Fútbol 2026 en la que todos quieren estar y quiénes tienen chances de estar.
Lionel Scaloni ya tendría 18 convocados para el Mundial 2026
La reglamentación de la FIFA indica que los entrenadores de las selecciones deben armar una lista con 26 nombres con los jugadores que disputarán la cita máxima del fútbol. Se trata de un proceso de elección complicado ya que, al menos para la Selección argentina, surgen muchas posibilidades por posición.
Esto permite realizar algunas conjeturas con respecto a quienes serán parte del próximo Mundial y, por el momento, hay varios jugadores que si no sufren una lesión van a estar.
Es así que los arqueros confirmados serían Emiliano Martínez y Gerónimo Rulli, entre los defensas están Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Leonardo Balerdi, Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico.
Los mediocampistas serían Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada y Leandro Paredes. Mientras que los delanteros estarían conformados por Lionel Messi, Nicolás González (es multifuncional, puede jugar por todo el sector izquierdo), Giuliano Simeone, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.
Los jugadores que estaría evaluando Lionel Scaloni
A los 18 jugadores que ya tendrían el boleto al próximo Mundial hay que sumarle 8: la opción más fuerte para el arco es la de Facundo Cambeses (Racing) aunque Walter Benítez (Crystal Palace) también suena como una opción.
En cuanto a los defensores analizará el primer semestre del 2026 de Gonzalo Montiel (River), Marcos Acuña (River) y Juan Foyth (Villarreal), aunque pueden surgir nuevas opciones.
Los mediocampistas que tendrán la lupa en sus actuaciones son Aníbal Moreno (River), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Franco Mastantuono (Real Madrid), Claudio Echeverri (recientemente fichó en el Girona), Equi Fernández (Bayer Leverkusen), Alan Varela (Porto), Nico Paz (Real Madrid), Giovani Lo Celso (Real Betis).
Entre los delanteros también hay varias opciones: Matías Soulé (Roma), Alejandro Garnacho (Chelsea) y José Manuel López (Palmeiras); de igual manera, también se barajan otras opciones.
Los hinchas de la Selección argentina están expectantes por saber quiénes serán los encargados de llevar una vez más a lo más alto al combinado nacional además que tendrán la difícil tarea de retener la Copa del Mundo.