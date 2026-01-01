Inicio Ovación Automovilismo Juan Cruz Yacopini
En las redes sociales

Entre el recuerdo de Chiara y la lucha de Juan Cruz Yacopini: el sentido mensaje del Chino

El empresario Adrián Chino Yacopini encomendó a su hija Chiara, fallecida en 2009, la salud de su sobrino Juan Cruz Yacopini (26). Un posteo directo al cielo

Analía Doña
Por Analía Doña [email protected]
Juan Cruz Yacopini permanece internado tras el grave accidente que sufrió en El Carrizal.

Juan Cruz Yacopini permanece internado tras el grave accidente que sufrió en El Carrizal.

El empresario y ex piloto Adrián Yacopini encomendó a su hija Chiara, fallecida en 2009, la salud de su sobrino Juan Cruz Yacopini (26), quien permanece internado hace 13 días en estado crítico y con pronóstico reservado en la Clínica de Cuyo, de Ciudad, tras sufrir un grave accidente en El Carrizal.

Con un sentido posteo en sus redes sociales, el elegido como uno de los “Mendocinos del Año” por Diario UNO le deseó feliz cumpleaños a su pequeña, en lo que hubiese sido su cumpleaños número 25.

En la publicación, el Chino Yacopini, como se lo conoce públicamente, también le mandó un mensaje clave: “Ayúdame con JXY”. Con esas iniciales, el referente del mercado automotor se refirió al automovilista Juan Cruz Yacopini.

juan cruz yacopini facebook adrian
La publicación de Adrián Yacopini por el cumpleaños de su hija Chiara y un pedido especial por la salud de Juan Pablo Yacopini, su sobrino.

La publicación de Adrián Yacopini por el cumpleaños de su hija Chiara y un pedido especial por la salud de Juan Pablo Yacopini, su sobrino.

El dolor de una familia y la preocupación por el estado de Juan Cruz Yacopini

Las redes sociales de Adrián Yacopini se llenaron de sentidos comentarios de apoyo para la familia, tanto por la salud del joven Juan Cruz Yacopini como por el recuerdo de Chiara.

La niña falleció en 2009, a pocos días de haber cumplido 8 años, en un accidente automovilístico en la Ruta 7, cerca de la Destilería de Luján de Cuyo, cuando ella y su madre regresaban de Chile.

Era sábado 10 de enero y Yacopini, que por entonces se destacaba en el automovilismo, estaba en plena competencia del Dakar descansando en Valparaíso.

Ese mismo rally iba a correr su sobrino Juan Cruz Yacopini este verano. Sin embargo, un accidente en el dique El Carrizal se lo impidió.

juan cruz yacopini
Juan Cruz Yacopini, campeón mundial de Rally de bajas en las arenas del desierto.

Juan Cruz Yacopini, campeón mundial de Rally de bajas en las arenas del desierto.

El 19 de diciembre, el joven piloto se lanzó al agua desde una lancha y golpeó su cabeza con un banco de arena. Desde entonces se encuentra internado en la Clínica de Cuyo, a donde ingresó con severas lesiones en la zona cervical.

Juan Cruz Yacopini fue operado este martes después de que su estado de salud alcanzara los parámetros de estabilidad necesarios.

Según informaron desde su entorno, la operación resultó exitosa, aunque estas horas siguen siendo clave. Juan Cruz Yacopini permanece internado en terapia intensiva, está lúcido y con respiración asistida.

Temas relacionados:

Más sobre Automovilismo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas