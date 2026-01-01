Entre el recuerdo de Chiara y la lucha de Juan Cruz Yacopini: el sentido mensaje del Chino

juan cruz yacopini facebook adrian La publicación de Adrián Yacopini por el cumpleaños de su hija Chiara y un pedido especial por la salud de Juan Pablo Yacopini, su sobrino.

El dolor de una familia y la preocupación por el estado de Juan Cruz Yacopini

Las redes sociales de Adrián Yacopini se llenaron de sentidos comentarios de apoyo para la familia, tanto por la salud del joven Juan Cruz Yacopini como por el recuerdo de Chiara.

La niña falleció en 2009, a pocos días de haber cumplido 8 años, en un accidente automovilístico en la Ruta 7, cerca de la Destilería de Luján de Cuyo, cuando ella y su madre regresaban de Chile.

Era sábado 10 de enero y Yacopini, que por entonces se destacaba en el automovilismo, estaba en plena competencia del Dakar descansando en Valparaíso.

Ese mismo rally iba a correr su sobrino Juan Cruz Yacopini este verano. Sin embargo, un accidente en el dique El Carrizal se lo impidió.

juan cruz yacopini Juan Cruz Yacopini, campeón mundial de Rally de bajas en las arenas del desierto. Foto: Facebook Juan Cruz Yacopini

El 19 de diciembre, el joven piloto se lanzó al agua desde una lancha y golpeó su cabeza con un banco de arena. Desde entonces se encuentra internado en la Clínica de Cuyo, a donde ingresó con severas lesiones en la zona cervical.

Juan Cruz Yacopini fue operado este martes después de que su estado de salud alcanzara los parámetros de estabilidad necesarios.

Según informaron desde su entorno, la operación resultó exitosa, aunque estas horas siguen siendo clave. Juan Cruz Yacopini permanece internado en terapia intensiva, está lúcido y con respiración asistida.