Entre el recuerdo de Chiara y la lucha de Juan Cruz Yacopini: el sentido mensaje del Chino

El empresario y ex piloto Adrián Yacopini encomendó a su hija Chiara, fallecida en 2009, la salud de su sobrino Juan Cruz Yacopini (26), quien permanece internado hace 13 días en estado crítico y con pronóstico reservado en la Clínica de Cuyo, de Ciudad, tras sufrir un grave accidente en El Carrizal.
En la publicación, el Chino Yacopini, como se lo conoce públicamente, también le mandó un mensaje clave: “Ayúdame con JXY”. Con esas iniciales, el referente del mercado automotor se refirió al automovilista Juan Cruz Yacopini.
El dolor de una familia y la preocupación por el estado de Juan Cruz Yacopini
Las redes sociales de Adrián Yacopini se llenaron de sentidos comentarios de apoyo para la familia, tanto por la salud del joven Juan Cruz Yacopini como por el recuerdo de Chiara.
Era sábado 10 de enero y Yacopini, que por entonces se destacaba en el automovilismo, estaba en plena competencia del Dakar descansando en Valparaíso.
Ese mismo rally iba a correr su sobrino Juan Cruz Yacopini este verano. Sin embargo, un accidente en el dique El Carrizal se lo impidió.
El 19 de diciembre, el joven piloto se lanzó al agua desde una lancha y golpeó su cabeza con un banco de arena. Desde entonces se encuentra internado en la Clínica de Cuyo, a donde ingresó con severas lesiones en la zona cervical.
Según informaron desde su entorno, la operación resultó exitosa, aunque estas horas siguen siendo clave. Juan Cruz Yacopini permanece internado en terapia intensiva, está lúcido y con respiración asistida.