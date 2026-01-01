El emotivo mensaje de Independiente Rivadavia para sus hinchas después de un año histórico

Independiente Rivadavia culminó un año exitoso, ya que se adjudicó la Copa Argentina 2025 y jugará la Copa Libertadores 2026. La Lepra les mandó un sentido mensaje a sus hinchas.
"No podemos hacer otra cosa que decir gracias. A los que viajaron, a los que alentaron desde lejos y a los que nunca soltaron la mano. Este club camina porque hay un pueblo leproso que empuja siempre. Hinchas, socios, familias enteras… todos siendo parte. Disfruten este cierre, abrácense fuerte y sigamos soñando juntos. Porque La Lepra es lo más grande que hay", señaló Independiente Rivadavia en la red social X.
"El 2025 nos regaló momentos que no se olvidan. Kilómetros recorridos, horas de espera, sacrificios compartidos. Todo valió la pena para llegar a este cierre, para mirarnos y saber que lo hicimos juntos. Que este año quede guardado en la memoria y en el corazón. Nos mereciamos esto. Disfrutemos", agregó la entidad azul en sus redes sociales.
Y añadió: "2026. Nos vamos de copas. Nada fue casualidad. Fue trabajo, compromiso y un club empujado por todos en la misma dirección. Cerramos un año histórico y abrimos uno mucho mejor. La historia recién comienza...¡Feliz año, Lepra! La gloria eterna nos espera".
No es para menos la algarabía del pueblo azul, ya que fue un año histórico, donde ganó la Copa Argentina por primera vez en su historia, un trofeo que no estaba en las vitrinas del fútbol mendocino.
Ahora afrontará la Liga Profesional (los torneos Apertura y Clausura), la Libertadores, la Copa Argentina, la Supercopa Argentina, donde se medirá con Estudiantes de La Plata, el ganador del Trofeo de Campeones y la Recopa de Campeones.
El equipo dirigido por Alfredo Berti adelantó la pretemporada y ya se prepara para afrontar su primer desafío del 2026: se medirá con Estudiantes de Caseros del próximo 18 de enero, por los 32avos de la Copa Argentina.
Con relación al mercado de pases, Independiente Rivadavia sumó a José Florentín (mediapunta), luego llegó el arquero Emmanuel Gómez Riga y el que ahora está pronto a sumarse es Diego Crego, extremo de Deportivo Madryn.
Será un año cargado de competiciones para el Mundo Lepra, que cerró un 2025 a toda orquesta.