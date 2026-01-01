El emotivo mensaje de Independiente Rivadavia para sus hinchas después de un año histórico

Y añadió: "2026. Nos vamos de copas. Nada fue casualidad. Fue trabajo, compromiso y un club empujado por todos en la misma dirección. Cerramos un año histórico y abrimos uno mucho mejor. La historia recién comienza...¡Feliz año, Lepra! La gloria eterna nos espera".

No es para menos la algarabía del pueblo azul, ya que fue un año histórico, donde ganó la Copa Argentina por primera vez en su historia, un trofeo que no estaba en las vitrinas del fútbol mendocino.

independiente-rivadavia-tuit

Ahora afrontará la Liga Profesional (los torneos Apertura y Clausura), la Libertadores, la Copa Argentina, la Supercopa Argentina, donde se medirá con Estudiantes de La Plata, el ganador del Trofeo de Campeones y la Recopa de Campeones.

Independiente Rivadavia realiza la pretemporada

El equipo dirigido por Alfredo Berti adelantó la pretemporada y ya se prepara para afrontar su primer desafío del 2026: se medirá con Estudiantes de Caseros del próximo 18 de enero, por los 32avos de la Copa Argentina.

Con relación al mercado de pases, Independiente Rivadavia sumó a José Florentín (mediapunta), luego llegó el arquero Emmanuel Gómez Riga y el que ahora está pronto a sumarse es Diego Crego, extremo de Deportivo Madryn.

Será un año cargado de competiciones para el Mundo Lepra, que cerró un 2025 a toda orquesta.