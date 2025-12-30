El refuerzo interno de Independiente Rivadavia que celebra Alfredo Berti

La defensa de la Copa Argentina arrancará el 18 de enero, y por eso, para el entrenador era importante tener la mayor cantidad de entrenamientos posibles para llegar de la mejor manera al bautismo ante Estudiantes BA. Pensando en el armado del nuevo plantel, y en un mercado de pases que viene lento para todos, Alfredo Berti tiene un refuerzo interno que puede darle soluciones.

gonzalo rios En Banfield jugó mucho: 29 partidos y titular en los 16 encuentros del Clausura.

Gonzalo Ríos retomó el club luego de su paso positivo por Banfield. El volante ofensivo venció su préstamo en el Taladro y será tenido en cuenta para la inminente campaña. En el conjunto del sur, el enganche jugó 29 de los 32 encuentros posibles, siendo titular en todos los encuentros del Clausura.