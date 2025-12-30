El refuerzo interno de Independiente Rivadavia que celebra Alfredo Berti
En la vuelta a los entrenamientos, Independiente Rivadavia tiene una incorporación que puede darle variantes al entrenador en un cargado año
Por UNO
Independiente Rivadavia tuvo que modificar su itinerario de manera casi obligada y se prepara para un 2026 tremendo que tendrá torneos varios y una cargada agenda. Por eso, Alfredo Berti le pidió a su tropa que retome antes los entrenamientos pensando en el debut oficial.
La defensa de la Copa Argentina arrancará el 18 de enero, y por eso, para el entrenador era importante tener la mayor cantidad de entrenamientos posibles para llegar de la mejor manera al bautismo ante Estudiantes BA. Pensando en el armado del nuevo plantel, y en un mercado de pases que viene lento para todos, Alfredo Berti tiene un refuerzo interno que puede darle soluciones.
Gonzalo Ríos retomó el club luego de su paso positivo por Banfield. El volante ofensivo venció su préstamo en el Taladro y será tenido en cuenta para la inminente campaña. En el conjunto del sur, el enganche jugó 29 de los 32 encuentros posibles, siendo titular en todos los encuentros del Clausura.
Teniendo en cuenta que las opciones serán difíciles en cuanto a refuerzos, contar con un potenciado Gonzalo Ríos es una bocanada de aire fresco. El jugador, que también tuvo pasos por Armenio, Central Córdoba y Audax Italiano será otra variante para la ofensiva teniendo en cuenta un año con seis torneos por delante.
Los torneos que jugará Independiente Rivadavia en 2026