Alarma en el Real Madrid: Kylian Mbappé no pudo terminar el entrenamiento por una lesión

dejan forzar a Mbappé contra equipos de 3a para superar un récord de mierda y se lesiona

- ceden a Endrick en invierno

- no fichamos a nadie

- días libres después de vacaciones



DEP Real Madrid .

El episodio se produjo en una práctica habitual del plantel, cuando el delantero francés sintió una molestia tras una acción aislada y sin contacto. El cuerpo médico especula que la recuperación puede llevar unas tres semanas.

Kylian Mbappé sufrió una lesión sin contacto en el entrenamiento

Mbappé no pudo completar el entrenamiento con normalidad y, tras someterse a estudios médicos, la resonancia magnética confirmó una lesión ligamentaria (esguince) leve en la rodilla izquierda. Si bien desde la institución evitaron precisar plazos de recuperación, el cuadro obligó a frenar su exigencia física y comenzar un tratamiento específico.

Parte médico de Mbappé. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 31, 2025

Este contratiempo lo marginaría de la Supercopa de España, torneo que se disputará a comienzos de enero y que marcará el arranque del 2026 para el conjunto blanco, una baja sensible para Carlo Ancelotti en un certamen que suele ser clave desde lo anímico y lo deportivo.

Mbappé fuera y dolor de cabeza para Carlo Ancelotti

La posible ausencia del goleador francés representa un duro golpe para el entrenador italiano, que pierde a su principal referencia ofensiva en un momento importante del calendario. Mbappé venía atravesando un gran presente, con actuaciones decisivas que lo consolidaron como líder del ataque madridista.

Ante este escenario, el Real Madrid deberá reconfigurar su esquema ofensivo y apostar por variantes como Vinícius Júnior, Rodrygo y Jude Bellingham para suplir la falta de su máxima figura.

Mientras tanto, el club optó por la cautela y seguirá de cerca la evolución del atacante, consciente de que su plena recuperación será clave para los objetivos mayores de la temporada.