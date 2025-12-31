Inicio Ovación Fútbol Kylian Mbappé
Fútbol internacional

Alarma en el Real Madrid: Kylian Mbappé no pudo terminar el entrenamiento por una lesión

El delantero francés Kylian Mbappé sufrió una dura lesión en su rodilla durante el entrenamiento de este miércoles y se perdería la Supercopa de España

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Kylian Mbappé sufrió una dura lesión en su rodilla izquierda este miércles y será baja en el Real Madrid.

Kylian Mbappé sufrió una dura lesión en su rodilla izquierda este miércles y será baja en el Real Madrid.

El entrenamiento de este miércoles resultó muy negativo para el Real Madrid, ya que perdió a su principal arma ofensiva, Kylian Mbappé de cara a un inicio de año donde competirá en la Supercopa de España desde el 8 de enero, cuando se juegue el derbi madrileño con el Colchonero del Cholo Simeone.

Durante el último entrenamiento del año del Real Madrid, realizado en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, Mbappé sufrió una lesión en la rodilla izquierda, encendiendo las alarmas en el cuerpo técnico y médico del club de cara al inicio de la nueva temporada.

Embed - El MOMENTO EXACTO de la lesión de MBAPPÉ en el entreno a puerta abierta: SU CARA, UN POEMA

¿Una lesión predecible de Mbappé?

Mucha molestia causó la noticia de esta lesión entre los fanáticos del Merengue, ya que achacan una sobrecarga innecesaria motivada por la búsqueda del francés de romper el récord de goles de Cristiano Ronaldo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESnomanu/status/2006355114920190080&partner=&hide_thread=false

El episodio se produjo en una práctica habitual del plantel, cuando el delantero francés sintió una molestia tras una acción aislada y sin contacto. El cuerpo médico especula que la recuperación puede llevar unas tres semanas.

Kylian Mbappé sufrió una lesión sin contacto en el entrenamiento

Mbappé no pudo completar el entrenamiento con normalidad y, tras someterse a estudios médicos, la resonancia magnética confirmó una lesión ligamentaria (esguince) leve en la rodilla izquierda. Si bien desde la institución evitaron precisar plazos de recuperación, el cuadro obligó a frenar su exigencia física y comenzar un tratamiento específico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/realmadrid/status/2006352891934802035&partner=&hide_thread=false

Este contratiempo lo marginaría de la Supercopa de España, torneo que se disputará a comienzos de enero y que marcará el arranque del 2026 para el conjunto blanco, una baja sensible para Carlo Ancelotti en un certamen que suele ser clave desde lo anímico y lo deportivo.

Mbappé fuera y dolor de cabeza para Carlo Ancelotti

La posible ausencia del goleador francés representa un duro golpe para el entrenador italiano, que pierde a su principal referencia ofensiva en un momento importante del calendario. Mbappé venía atravesando un gran presente, con actuaciones decisivas que lo consolidaron como líder del ataque madridista.

Ante este escenario, el Real Madrid deberá reconfigurar su esquema ofensivo y apostar por variantes como Vinícius Júnior, Rodrygo y Jude Bellingham para suplir la falta de su máxima figura.

Mientras tanto, el club optó por la cautela y seguirá de cerca la evolución del atacante, consciente de que su plena recuperación será clave para los objetivos mayores de la temporada.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas