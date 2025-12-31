Tras la salida del juvenil Scarlato de River, la AFA tomó una drástica decisión

Polémica por el caso de Scarlato en River

Este precedente reavivó la polémica en el fútbol argentino sobre el artilugio de la “patria potestad” con el cual las familias y/o representantes se llevan a los juveniles de los clubes nacionales a Europa sin un resarcimiento económico por haberlos formado.

Martín Guastadisegno, representante de Scarlato, que tiene un largo historial de realizar esta metodología en las categorías formativas del fútbol argentino.

Joaquín-Panichelli Joquín Panichello se fue de River en el 2023.

En 2023, el agente de Scarlato sacó de River al delantero Joaquín Panichelli para llevarlo al Deportivo Alavés de España mediante la patria potestad. Actualmente, el futbolista es uno de los goleadores de la Ligue 1 de Francia vistiendo la camiseta del Racing Club de Estrasburgo y fue convocado por la Selección argentina en la última convocatoria.

En el 2020, Guastadisegno utilizó el mismo artilugio para llevarse al mediocampista Matías Soulé de Vélez y reubicarlo en la Juventus de Italia. El futbolista era una de las máximas promesas del ´Fortín´ y, actualmente con 22 años, es figura en la Roma de Italia y ya fue citado a la Selección argentina.

Ante este nuevo avance de Guastadisegno, la AFA propuso a los clubes la idea de no convocar a las selecciones juveniles a jugadores que hayan dejado sus instituciones formadoras por la patria potestad.

La propuesta tuvo el aval unánime de todos los clubes y del Comité Ejecutivo, que buscarán frenar esta metodología en las categorías formativas.