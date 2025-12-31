Postergó a Messi en una encuesta y se convirtió en el nuevo Rey de América

rey-de-america-de-arrascaeta De Arrascaeta superó a Messu y Maravilla Martínez.

Fue la edición número 40 de la votación del periódico uruguayo y De Arrascaeta se impuso en una elección récord, dado que participaron 264 periodistas, 33 de ellos argentinos.

Uruguay volver a tener un Rey de América después de una década, con Carlos Sánchez como el último caso, cuando brillaba en River.

El once ideal contó con participación de cuatro argentinos. Esta fue la formación elegida: Agustín Rossi; Danilo, Gustavo Gómez, Leo Pereira; Guillermo Varela, Santiago Sosa, Erick Pulgar, De Arrascaeta; Juan Manuel López, Maravilla Martínez y Messi.

De Arrascaeta fue la gran figura del Flamengo

De Arrascaeta fue una de las grandes figuras de Flamengo, en el camino a la obtención de la Libertadores y el título local. En el certamen continental, incluso, fue elegido como mejor jugador. Fue el máximo goleador y principal asistidor del Mengao a nivel local, mientras que con su selección aseguró la presencia en el Mundial 2026.