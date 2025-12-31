Postergó a Messi en una encuesta y se convirtió en el nuevo Rey de América

El volante del Flamengo Giorgian De Arrascaeta, que ganó la Copa Libertadores 2025, se coronó como El Rey de América en la encuesta que organiza el Diario El País de Uruguay. Postergó a Lionel Messi y Adrián Maravilla Martínez.
Un jugador que ganó la Copa Libertadores 2025 se coronó como El Rey de América en la encuesta que organiza el Diario El País de Uruguay. Postergó a Lionel Messy y Adrián Maravilla Martínez
El volante del Flamengo Giorgian De Arrascaeta, que ganó la Copa Libertadores 2025, se coronó como El Rey de América en la encuesta que organiza el Diario El País de Uruguay. Postergó a Lionel Messi y Adrián Maravilla Martínez.
La tradicional encuesta entre periodistas organizada por el diario El País de Uruguay ya tiene un nuevo monarca del fútbol americano. Tras ganar la Copa Libertadores y el Brasileirao, el enganche se impuso por sobre nombres como Lionel Messi y Adrián Martínez para quedarse con el título de mejor jugador del continente.
El uruguayo se impuso con el 62,8 por ciento de los votos, mientras que muy por detrás quedaron la Pulga -con el 14,8 por ciento- y Maravilla -con el 5 por ciento-, para completar el podio.
Fue la edición número 40 de la votación del periódico uruguayo y De Arrascaeta se impuso en una elección récord, dado que participaron 264 periodistas, 33 de ellos argentinos.
Uruguay volver a tener un Rey de América después de una década, con Carlos Sánchez como el último caso, cuando brillaba en River.
El once ideal contó con participación de cuatro argentinos. Esta fue la formación elegida: Agustín Rossi; Danilo, Gustavo Gómez, Leo Pereira; Guillermo Varela, Santiago Sosa, Erick Pulgar, De Arrascaeta; Juan Manuel López, Maravilla Martínez y Messi.
De Arrascaeta fue una de las grandes figuras de Flamengo, en el camino a la obtención de la Libertadores y el título local. En el certamen continental, incluso, fue elegido como mejor jugador. Fue el máximo goleador y principal asistidor del Mengao a nivel local, mientras que con su selección aseguró la presencia en el Mundial 2026.